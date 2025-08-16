پاکستان ریفائنری کا 15 روز کیلئے ری جنریشن شٹ ڈاؤن کا اعلان
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے سٹاک ایکسچینج کو اطلاع دی ہے کہ 17اگست 2025سے ریفائنری میں 15 روزہ ری جنریشن شٹ ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے جس کے دوران پلانٹ کی پیداوار مکمل طور پر معطل رہے گی۔
کمپنی کے باضابطہ خط کے مطابق یہ شٹ ڈاؤن پلانٹ کی تکنیکی بحالی اور ضروری دیکھ بھال کے لیے کیا جا رہا ہے ۔ سٹاک ایکسچینج کو ارسال کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بحالی کے اس عمل میں پلانٹ کے مختلف حصوں کی مرمت، مشینری کی جانچ اور آپریشنل سسٹمز کی کارکردگی بہتر بنانے کے اقدامات شامل ہوں گے تاکہ ریفائنری مستقبل میں زیادہ محفوظ اور مؤثر انداز میں کام کرسکے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ ریفائنری کی بندش کے باعث خام تیل اور پٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین پر جزوی اثر پڑ سکتا ہے تاہم ملک میں موجود اسٹاک اور دیگر ریفائنریوں کی پیداوار سے اس کمی کو بڑی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔