2بچے بوتلیں ڈھونڈتے کوڑے کے ڈھیرتلے دب کر جاں بحق
لاہور(کرائم رپورٹر )ہدایتہ پھاٹک ڈیفنس روڈ کے علاقے میں دو بچے کوڑے کے ڈھیر تلے دب کر جاں بحق ہو گئے ۔
ریسکیو ٹیموں نے کئی گھنٹے آپریشن کے بعد رات گئے بچوں کی لاشیں ڈھیر سے نکال لیں،تفصیلات کے مطابق ڈیفنس روڑ پر دو بچے کوڑے کے ڈھیر سے پلاسٹک کی بوتلیں تلاش کر رہے تھے ،اس دوران پہاڑی نما کوڑے کا ڈھیر ان پر آ گر اجس کے نتیجے میں وہ کوڑے کے ڈھیر کے نیچے دب گئے ،اطلاع ملتے ہی ریسکیو ایمرجنسی وہیکلز جائے حادثہ پر پہنچ گئیں،بچوں کی تلاش کیلئے 10گھنٹے سے زائد تک آپریشن جاری رہا ، بالآخر رات گئے دونوں بچوں کی لاشیں کوڑے کے ڈھیر سے نکال کر مردہ خانہ منتقل کردی گئیں۔