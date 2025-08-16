نیب کی نوجوانوں میں بدعنوانی کیخلاف آگاہی کیلئے مہم شروع
لاہور(اپنے نامہ نگارسے )نیب لاہور ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق قومی احتساب بیورو (نیب)لاہور نے چیئرمین نیب کے ویژن پر عملدرآمد کرتے ہوئے نوجوانوں میں بدعنوانی کے خلاف آگاہی پیدا کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا ۔
اس مہم کے تحت نیب لاہور کے آگاہی و تدارک ونگ نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین شالیمار اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین وحدت روڈ کی اساتذہ اور طالبات پر مشتمل وفد کیلئے ایک مطالعاتی دورہ کا انتظام کیا ۔ڈائریکٹر نیب آگاہی و تدارک ونگ عمران سہیل کی نگرانی میں نیب افسروں نے طالبات وفد کا استقبال کیا اورانہیں بیورو کا تفصیلی دورہ کروایا ۔ بریفنگ کے دوران طلبہ کی جانب سے بدعنوانی کے موضوع پر بنائی گئی ڈاکومنٹری بھی وفد کو دکھائی گئی۔اس موقع پر عمران سہیل نے وفد سے خطاب میں کہا کہ چند لوگوں کی بدعنوانی کی قیمت پورے معاشرے کو چکانا پڑتی ہے ، جھوٹ، فریب اور بددیانتی جیسے عناصر ملک میں کرپشن کو فروغ دیتے ہیں،نئی نسل میں بدعنوانی کیخلاف شمع روشن کرنے کی ضرورت ہے ۔ وفد کی نگران لیکچرر نے کہا کہ قومی اداروں اور عوام کے مابین فاصلہ کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ دورے کے اختتام پر وفد میں شامل اساتذہ کو نیب لاہور کی جانب سے شیلڈز سے نوازا گیا جبکہ طالبات کو سر ٹیفکیٹس اور گفٹ پیکس دئیے گئے ۔ دورے کے شرکاء اور نیب افسروں نے ایک یادگاری گروپ فوٹو بھی بنوایا۔