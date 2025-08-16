صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اور مائیکرونیشیا میں باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات کا آغاز

  • پاکستان
پاکستان اور مائیکرونیشیا میں باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات کا آغاز

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )پاکستان اور ریاستہائے مائیکرونیشیا نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات کا آغاز کردیا ،جزیرہ نما ملک مائیکرونیشیا مغربی بحرالکاہل میں واقع ہے اور 1991 میں اقوام متحدہ کا رکن بنا۔

پاکستان مشن برائے اقوام متحدہ نے پریس ریلیز میں بتایا کہ دونوں ممالک کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوبین نے نیویارک میں ایک تقریب کے دوران معاہدے پر دستخط کئے ۔اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد اور ریاستہائے مائیکرونیشیا کے مستقل مندوب سفیر جیم ایس لپوے نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو باضابطہ بنانے کیلئے مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کئے ۔عاصم افتخار نے اس پیشرفت کو پاکستان کے یومِ آزادی کی سالگرہ پر خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ پاکستان مائیکرونیشیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا 100واں ملک ہے ۔

