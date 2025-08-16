اے ڈی سی آر سیالکوٹ محمد اقبال کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا
لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور کی مقامی عدالت نے اے ڈی سی آر سیالکوٹ محمد اقبال کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ۔لاہور کی ضلع کچہری کے ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ نے اینٹی کرپشن کی درخواست پر سماعت کی۔
اینٹی کرپشن نے ملزم کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت پیش کیا ۔اینٹی کرپشن نے عدالت کو بتایا ملزم سے تفتیش مکمل ہوچکی ہے تفتیش کو اب چالان کی صورت میں مرتب کرنا ہے ۔ اینٹی کرپشن نے استدعا کی ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے ۔عدالت نے اینٹی کرپشن کی استدعا کو منظور کرلیا اور ملزم محمد اقبال کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ۔عدالت نے ملزم کا چالان جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے 27 اگست کو پیش کرنے کا حکم دیا ۔