پنکھوں کی تبدیلی،سکلز امپیکٹ بانڈ سمیت 3منصوبوں کا جائزہ
اسلام آباد(اے پی پی)وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب نے تین اہم سرکاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے مسلسل تین اجلاسوں کی صدارت کی۔ یہ منصوبے آئندہ چند ہفتوں میں وزیر اعظم کے وژن اور ہدایات کے مطابق لانچ کیے جائیں گے تاکہ ان کے بروقت آغاز کو یقینی بنایا جا سکے ۔
یہ منصوبے جو سماجی اثرات پیدا کرنے اور قومی ترقیاتی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، متعلقہ وزارتوں، ریگولیٹری اداروں، مالیاتی اداروں اور تکنیکی شراکت داروں کے قریبی تعاون سے نافذ کیے جا رہے ہیں۔پہلے اجلاس میں پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ کا جائزہ لیا گیا، جو ملک کا پہلا نتائج پر مبنی اور اثر سے منسلک فنانسنگ کا آلہ ہے جو مقامی سطح پر تیار کیا جا رہا ہے ۔ یہ منصوبہ وزیر اعظم کی جانب سے قائم کردہ وزارت خزانہ کی زیر قیادت کمیٹی کے تحت بنائے گئے سوشل امپیکٹ فنانسنگ فریم ورک کے تحت تشکیل دیا گیا ہے ۔ وزیر خزانہ نے اس بانڈ کو ایک "رہنما منصوبے " کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔دوسرے اجلاس میں نیشنل سبسٹنس فارمرز سپورٹ سکیم کا جائزہ لیا گیا، جو کسانوں کے لیے رسائی ومالیات کے فریم ورک کا ایک فلیگ شپ منصوبہ ہے ۔ اس سکیم کے تحت 12.5 ایکڑ یا اس سے کم زمین رکھنے یا کاشت کرنے والے چھوٹے کسانوں کو بغیر ضمانت کے ڈیجیٹل بینک قرضے فراہم کیے جائیں گے ۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ خلائی ٹیکنالوجی قومی سطح پر زرعی قرضوں کے فیصلوں کو متاثر کرے گی اور یہ دیہی مالیات میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا ۔وزیر خزانہ نے تینوں منصوبوں کے فوری آغاز پر زور دیتے ہوئے تمام متعلقہ وزارتوں، محکموں اور شراکت دار اداروں کو ہدایت کی کہ وہ اگلے چند ہفتوں میں ان منصوبوں کو مکمل کرنے کی رفتار تیز کریں۔