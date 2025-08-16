صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹاؤن شپ سمیت کئی علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے

  • پاکستان
ٹاؤن شپ سمیت کئی علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے و دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔

جنوبی چھاؤنی میں اجمل سے 1لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل فون، ٹاؤن شپ میں مقدس سے 1 لاکھ 10ہزار روپے اور موبائل فون، ملت پارک میں سلیم سے 1 لاکھ روپے اور موبائل فون،سندر میں دلاور سے 1لاکھ روپے اور موبائل فون، گارڈن ٹاؤن میں عادل سے 1لاکھ روپے موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔کاہنہ اور شادباغ سے گاڑیاں جبکہ گلشن راوی لیاقت آباد اور شاہدرہ ٹائون سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

تعمیراتی مشینوں کے رومیو جولیٹ کے کردار پرسب حیران

’’پیاس ‘‘ذیابیطس کی پہلی علامت جو علامت نہیں سمجھی جاتی

منگنی کی انگوٹھی کیلئے پتھر ڈھونڈنے والی خاتون کو ہیرا مل گیا

قدم رکھنے میں معمولی تبدیلی گھٹنوں کا درد کم کرسکتی

آپ کا دل عمر میں آپ سے 10سال بڑا یا چھوٹا ہوسکتا

سکاٹ لینڈ :سماعت کو بہتر کرنے والا سمارٹ چشمہ تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak