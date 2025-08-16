ٹاؤن شپ سمیت کئی علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے و دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔
جنوبی چھاؤنی میں اجمل سے 1لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل فون، ٹاؤن شپ میں مقدس سے 1 لاکھ 10ہزار روپے اور موبائل فون، ملت پارک میں سلیم سے 1 لاکھ روپے اور موبائل فون،سندر میں دلاور سے 1لاکھ روپے اور موبائل فون، گارڈن ٹاؤن میں عادل سے 1لاکھ روپے موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔کاہنہ اور شادباغ سے گاڑیاں جبکہ گلشن راوی لیاقت آباد اور شاہدرہ ٹائون سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔