وزیرداخلہ کی شہید کیپٹن آصف شکرانی کے گھر آمد ،اظہارتعزیت
اوچ شریف (نمائندہ دنیا)وزیر داخلہ محسن نقوی کیپٹن آصف شکرانی شہید کے آبائی گاؤں اوچ شریف کے علاقے رسول پور پہنچے اور شہید کے والدین، عزیز و اقارب سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔
وزیر داخلہ نے والدین سے گفتگو میں کہا کہ کیپٹن آصف شکرانی نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جان کی قربانی دی۔ ان کی شہادت ملک اور قوم کے لئے باعث فخر ہے اور پوری قوم شہید اور ان کی فیملی کی مقروض ہے ۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے جوانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتیں اور کیپٹن آصف کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔محسن نقوی نے شہید کے کمسن بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ان کی خواہش ہے یہ بھی پاک فوج کا عظیم سپوت بنے ۔ وزیر داخلہ کی آمد کے موقع پر اوچ شریف میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے تھے ۔وزیر داخلہ کی تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہنے والی آمد و تعزیت کی تقریب میں علاقے کے لوگ بھی موجود رہے اور شہید کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔