صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرداخلہ کی شہید کیپٹن آصف شکرانی کے گھر آمد ،اظہارتعزیت

  • پاکستان
وزیرداخلہ کی شہید کیپٹن آصف شکرانی کے گھر آمد ،اظہارتعزیت

اوچ شریف (نمائندہ دنیا)وزیر داخلہ محسن نقوی کیپٹن آصف شکرانی شہید کے آبائی گاؤں اوچ شریف کے علاقے رسول پور پہنچے اور شہید کے والدین، عزیز و اقارب سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔

وزیر داخلہ نے والدین سے گفتگو میں کہا کہ کیپٹن آصف شکرانی نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جان کی قربانی دی۔ ان کی شہادت ملک اور قوم کے لئے باعث فخر ہے اور پوری قوم شہید اور ان کی فیملی کی مقروض ہے ۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے جوانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتیں اور کیپٹن آصف کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔محسن نقوی نے شہید کے کمسن بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ان کی خواہش ہے یہ بھی پاک فوج کا عظیم سپوت بنے ۔ وزیر داخلہ کی آمد کے موقع پر اوچ شریف میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے تھے ۔وزیر داخلہ کی تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہنے والی آمد و تعزیت کی تقریب میں علاقے کے لوگ بھی موجود رہے اور شہید کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

صبا قمر نے خود کو عاطف اسلم کی ہمدرد قرار دے دیا

سُکینہ خان کا مکہ مکرمہ میں نکاح دلہے کا نام بھی سامنے آگیا

بھارتی اداکارہ روپالی گنگولی کا جیا بچن کی دھکا دینے والی ویڈیو پر ردِ عمل

عالیہ بھٹ نے فوٹوگرافرز کو جھڑک کر بلڈنگ سے باہر نکال دیا

اریج فاطمہ کی کینسر کیخلاف جنگ، علامات وعلاج کی تفصیل شیئر

پریم سندری میں جھانوی کپور کی کاسٹنگ پر ملیالم اداکارہ کا اعتراض

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak