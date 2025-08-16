صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین کاپاکستان میں گرین ڈویلپمنٹ سٹڈیزکیلئے 20 سکالرشپس کا اعلان

  • پاکستان
اسلام آ باد (آن لائن)چین نے پاکستان کے 20 طلبہ کو ماحولیاتی علوم اور گرین ڈویلپمنٹ کے شعبے میں تعلیم و تحقیق کے فروغ کے لیے مکمل اسکالرشپس سے نواز دیا۔

 اسکالرشپس حاصل کرنے والو ں میں جامعہ زرعیہ فیصل آباد ( یو اے ایف)، ویمن یونیورسٹی ملتان (ڈبلیو یو ایم )، اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی (بی زیڈ یو) ملتان کے طلبہ شامل ہیں۔ گوادر پرو کے مطابق ان اسکالرشپس کے تحت منتخب طلبہ رواں سال ستمبر سے چین کی شیان یانگ نرمل یونیورسٹی میں تین ماہ پر مشتمل تربیتی پروگرام میں شرکت کریں گے ۔ جہاں ماحولیاتی پائیداری اور تحقیق میں اعلیٰ معیار پر توجہ دی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد ماحولیاتی پائیداری کے شعبے میں اعلیٰ تعلیمی تربیت اور تحقیق کو فروغ دینا ہے ، تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلیمی روابط مزید مضبوط ہو سکیں۔ 

