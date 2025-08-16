صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیلوں میں خطرناک قیدیوں کی ایڈمن بلاک میں ملاقاتوں پرپابندی عائد

لاہور (کرائم رپورٹر)جیلوں میں خطرناک قیدیوں کی ایڈمن بلاک میں ملاقاتوں پرپابندی عائد کر دی گئی ۔

آئی جی جیل نے ایڈمن بلاک میں 4 کیٹگریز پر پابندی پر عملدرآمد کاحکم دیا ، جیل سپرنٹنڈنٹس سنگین جرائم میں ملوث ملزموں کی ملاقات ایڈمن بلاک میں نہیں کروائیں گے ۔جیل حکام کے مطابق سزائے موت کے قیدیوں کی ایڈمن بلاک میں پہلے سے ہی ملاقات بندہے ، چاروں کیٹگریز میں صرف اسیران کے خونی رشتہ داروں یا وکیل کی ملاقات کروائی جائے گی ۔آئی جی جیل کی جانب سے عملدر آمد کے لئے مراسلہ تمام جیلوں میں بھجوا دیا گیا۔مراسلے میں ہدایت کی گئی کہ تمام کیٹگریز کے قیدیوں کی ملاقات ہفتہ میں 1 بار کی بجائے 2 دفعہ سسٹم میں یقینی بنائی جائے ،قیدیوں کوسپلائی کرنے کے بعد بچ جانے والا کھانا کچن سے فوری ضائع کیا جائے ، قیدیوں کے ورثاء کی جانب سے لائے گئے کھانے و سامان کے لئے 3سلپس کاٹی جائیں۔ ایک سلپ ملاقات کی، دوسری قیدی کے لئے اور تیسری سلپ جیل کے ریکارڈ کے لئے رکھی جائے ۔

