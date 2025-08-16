صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راکیلئے کام کرنے کے الزام میں گرفتار 4 ملزموں کی عدالت پیشی

  • پاکستان
کراچی (سٹاف رپورٹر)انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں ٹیرر فنانسنگ اور سہولت کاری کے مقدمے کی سماعت کے دوران سی ٹی ڈی نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے کے الزام میں گرفتار 4 ملزموں محمد سجاد عرف شدو، عبید علی عرف عبیدی، محمد عمیر اصغر عرف عمیر اصغر علی اور شکیل احمد کو پیش کیا۔

 تفتیشی افسر کے مطابق ملزم عمیر نے جے آئی ٹی کے سامنے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے کزن محمد سلمان عرف بھالو کی مدد سے بھارتی شہری سنجے سنجیو کمار عرف فوجی (را) کی ایما پر عبد الرحمان عرف رضا اللہ کو سندھ کے شہر ماتلی میں ٹارگٹ کر کے قتل کیا۔ قتل سے قبل اور بعد میں رقوم کی ترسیل ارسلان نامی شخص نے کی جبکہ قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی ملزم عمیر نے فراہم کیا۔ تفتیش کے مطابق 32 سے 33 لاکھ روپے محمد سلمان اور فہد نصیر کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے ۔ سی ٹی ڈی نے مؤقف اپنایا کہ ساتھی ملزموں کی گرفتاری کے لیے ملزمان سے مزید تفتیش ضروری ہے ، جس پر عدالت نے چاروں ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزموں کے خلاف قتل، اقدامِ قتل اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمات بھی درج ہیں۔

