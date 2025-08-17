چینی در آ مد کرنے کیلئے کم بولی کی پیشکش مسترد،مہنگی قبول،قیمت پر اثر پڑنے کا خدشہ
کراچی(رپورٹ محمد حمزہ گیلانی) چینی درآمد کرنے کیلئے کم بولی کی پیش کش مسترد کرتے ہوئے مہنگی پیش کش کو قبول کرلیا گیا جس سے تھوک پرچون قیمت پر اثر پڑنے کا خدشہ پیدا ہوگیا۔
ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ٹینڈر نوٹیفکیشن کے مطابق پانچ میں سے صرف دو بولیاں قابلِ قبول قرار پائیں، دو کمپنیوں کی بولیاں مسترد ہوئیں اور ایک کمپنی نے پیشکش خود واپس لے لی۔ٹینڈر نوٹیفکیشن کے مطابق لندن کی ای ڈی اینڈ ایف مین شوگر لمیٹڈ نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کراچی بندرگاہ تک پہنچانے کے لیے 539 ڈالر فی ٹن کی سب سے کم بولی لگائی،ٹی سی پی نے دستاویزات اور شرائط کے اعتراضات لگا کر یہ بولی مسترد کر دی جبکہ دوسری کم بولی جرمنی کی بیئر سینڈیکیٹ ایف زیڈ سی او نے چھوٹے اور درمیانے دانے کی سفید چینی کے لیے 555 ڈالر فی ٹن کی آفر دی، یہ بولی بھی اعتراضات کی نذر ہو گئی دوسری جانب سوئٹزرلینڈ کی لوئس ڈریفس نے چھوٹے دانے والی چینی کے لیے 580 ڈالر 75 سینٹ فی ٹن کی آفر دی اور اسکی پیشکش کو منظور کرلیا گیا اسکے علاوہ دبئی کی الخلیج شوگر نے درمیانے دانے والی چینی کے لیے 586 ڈالر فی ٹن کی آفر دی اس کو بھی ٹی سی پی کی طرف سے گرین سگنل مل گیا چینی درآمد کرنے کے معاملے پر جاری سرکاری ٹینڈر سے ایک کمپنی نے دستبرداری اختیار کی جو دبئی کی سکڈن مڈل ایسٹ ہے مذکورہ کمپنی نے بولی جمع کرانے سے معذرت کرتے ہوئے کاغذات واپس لے لیے ، ٹی سی پی ٹینڈر کے مطابق 25 ہزار میٹرک ٹن کی دو شپمنٹس یا 50 ہزار میٹرک ٹن کی ایک شپمنٹ 5 تا 20 ستمبر کے درمیان مقرر کی گئی ہے۔
مجموعی طور پر 2 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد 5 ستمبر سے 15 اکتوبر تک بتدریج کی جائے گی، ماہرین کے مطابق ٹینڈر نوٹیفکیشن کے مطابق دونوں کم قیمت بولیوں کو دستاویزات اور شرائط پوری نہ ہونے پر ناقابلِ قبول قرار دیا گیا، تجارتی ماہرین کہتے ہیں کہ پبلک پروکیورمنٹ میں ٹیکنیکل کمپلائنس لازمی شرط ہے ، تاہم کم ترین قابلِ قبول بولی نہ لینے سے قیمت کا بوجھ بڑھ سکتا ہے خصوصاً جب مقامی مارکیٹ پہلے ہی دباؤ میں ہو، دوسری جانب درآمدی چینی کی لاٹ مہنگی پڑنے سے لینڈڈ کاسٹ بلند رہنے کا خدشہ ہے جس کا اثر تھوک اور پرچون سطح تک منتقل ہو سکتا ہے ،ماہرین کے مطابق اگر عالمی قیمتوں یا فریٹ میں کمی نہ آئی تو چینی کی مقامی قیمتوں پر مزید دباؤ برقرار رہ سکتا ہے ۔علاوہ ازیں چینی کے نرخ میں 15 اگست سے 2 روپے فی کلو اضافے پرعملدرآمد معطل کردیا گیا۔سیکرٹری پرائس کنٹرول احسان بھٹہ کی درخواست پرقیمتوں میں اضافہ 2روزکیلئے معطل کردیاگیا،کین کمشنر پنجاب نے قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا ۔وزارت نیشنل فوڈسکیورٹی نے سیکرٹری پرائس کنٹرول کے پیشگی اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہاہے کہ عام مارکیٹ میں چینی سٹاک کی فراہمی اور شوگر ملز ایسوسی ایشن سے کوآرڈی نیشن یقینی بنائی گئی،عام مارکیٹ میں چینی فروخت کیلئے 10 ہزارمیٹرک ٹن سے زائد کے آرڈرکئے گئے ۔