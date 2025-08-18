معرکہ حق : 6 بھارتی جہازوں کے گرنے کی ویڈیوز موجود: بھارت کی ہر منصوبہ بندی کا ہمیں بروقت علم ہوجاتا، ایجنسیوں کا اہم کردار رہا ہر ملک نے کہا جوابی حملہ نہ کریں : وزیر داخلہ
لاہور(سپیشل رپورٹر،نیوزایجنسیاں)وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے کہاہے کہ معرکہ حق کے دوران ہماری خفیہ ایجنسیز نے بہترین کارکردگی دکھائی، بھارت کی ہرمنصوبہ بندی کا ہمیں بروقت علم ہوجاتاتھا، ہمارے پاس بھارت کی ایک ایک چیز، ان کے ایک ایک فیصلے اور ایک ایک پیپر ایڈوانس میں پہنچا ہوتا تھا،ہمارے پاس بھارت کے 6جہازوں کے گرنے کی ویڈیو زموجود ہیں، بھارت نے حملہ کیا تو دنیا نے دباؤڈالا، ہر ملک نے کہا جوابی حملہ نہ کریں۔
آرمی چیف نے سعودی وفد سے کہا بھارت شائننگ مرسڈیز اور پاکستان بھرا ہوا ڈمپر ہے، دونوں کا تصادم ہونے پر اندازہ لگالیں نقصان کس کا زیادہ ہوگا؟۔ ہماری مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا،جہاں ہمارے قیمتی اثاثے تھے وہاں بھارتی میزائل نہیں گرا،بھارت کا جو نقصان ہم نے کیا وہ اس سے ہضم نہیں ہو رہا اوروہ پاکستان میں کھلے عام دہشت گردی کر رہا ہے ،بھارت نے سیاسی دہشت گردی کرکے کشمیریوں کو دبایا ہوا ہے ،کشمیریوں کو ان کا حق دلائے بغیر بھارت کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ۔وارث میر فاؤنڈیشن کے زیراہتمام ایوان اقبال لاہور میں ’’بھارت پرپاکستان کی عسکری وسفارتی فتوحات کے عالمی اثرات‘‘کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہاکہ نائن الیون سے لے کر آج تک کی دہشتگردی کا بینی فشری بھارت ہے ، جنگ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے زبردست قیادت کی ، ان لمحات میں ہماری تمام سیاسی جماعتیں متحد تھیں۔مودی سرکار کے دو اہم کردار اجیت دوول اور امیت شاہ پہلگام ڈرامے کے کردار ہیں،یہ دونوں بھارتی حکومت چلارہے ہیں اور یہ مودی کے ساتھ بھارت کو بھی لے ڈوبیں گے ، میں پاک بھارت جنگ کے بہت سارے واقعات کا عینی شاہد ہوں، سعودی گورنمنٹ کا ایک وفد جنگ کے دنوں میں پاکستان آیا ، ملاقات میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھی تھے ، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے اور میں بھی تھا ۔
یہ وفد بھارت سے پاکستان آیا تھا اور وہ صلح کی بات کر رہے تھے ،فیلڈ مارشل نے وفد کو کہا کہ یہ انڈیا ایک شائننگ مرسیڈیز کی طرح ہے لیکن ہم ایک ڈمپر ٹرک کی طرح ہیں جو بھرا ہوا ہے پتھروں سے اور باقی چیزوں سے ، اب آپ اندازہ لگالیں کہ جب اس کی ٹکر ہوگی تو اس مرسیڈیز کا کیا حال ہوگا ،جس پر وفد کے ارکان کچھ نہیں بولے ۔انہوں نے واضح کیا کہ اس جنگ کے جیتنے میں ہماری انٹیلی جنس ایجنسز کا بہت اہم کردار ہے ، انٹیلی جنس ایجنسیز کی بدولت بھارت کی ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتی تھی ،جب وہ کوئی پلاننگ کرتے تھے یا جب ان کے جہاز اڑتے تھے ، ہماری ایجنسیز ان تک رسائی حاصل کر لیتی تھیں۔ ہماری انٹیلی جنس ایجنسیز کے افسر خاموش مجاہد ہیں ، ان خاموش اور پس پردہ مجاہدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، چند لوگ انٹیلی جنس ایجنسیوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے ۔ نور خان اور دیگر بیسز پر بھارتی فوج نے حملہ کیا لیکن خدا کا شکر ہے نقصان نہیں ہوا،ایک بیس پر ہمارے جوان ہٹ ہوگئے ،پاکستان نے 26 یا 36 ٹارگٹ لاک کئے اور تمام اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا،بھارت کا سب سے بڑا آئل ڈپو تباہ کیا،ہم نے ریڈار میں طیارے گرتے دیکھ لئے تھے لیکن فیصلہ کیا تھا ثبوت ملنے تک ہم اعلان نہیں کریں گے ۔انہوں نے کہا کہ بھارت پر برتری کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ سیدعاصم منیر کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ سارا پریشر برداشت کیا اور اس کے بعد انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔