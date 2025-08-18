خیبر پختونخوا:200 افراد کی تلاش، ملبے تلے ہونیکا خدشہ، بحالی کا کام جاری : پنجاب: دریائوں میں سیلابی صورتحال
پشاور، لاہور،قصور(مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوز ایجنسیاں)پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ سے بارشوں، سیلابی ریلوں ،لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجہ میں لاپتہ 200افراد کی تلاش جاری ہے ، 2 اضلاع میں کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے ، متاثرہ اضلاع میں اموات 400 سے تجاوز ہوگئیں،2 ہزار 300 مکانات ، 639 گاڑیاں ،مختلف علاقوں میں 22پُل اور سڑکیں تباہ ہوچکیں۔۔۔
ملک بھر میں اموات کی تعداد 645 ہو چکی،ادھر گلگت بلتستان میں غذر دائین میں 12 ہزار لوگ 24 گھنٹوں سے پل اور سڑک بہنے سے محصور ہیں جبکہ صوبائی حکومت اور پاک فوج کی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی وبحالی کی کارروائیاں تیزی سے جاری ،متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے ۔دوسری طرف پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلندہو رہی ہے اور درجنوں دیہات کا آپس میں زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا کے صرف ضلع بونیر میں 100 سے زائد افراد لاپتہ ہیں ،شانگلہ میں لاپتہ افراد کا تعین کیا جا رہا ہے ۔ڈائریکٹر جنرل پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (ڈی جی پی ڈی ایم اے )ناصر خٹک نے مشیرِ اطلاعات بیرسٹر سیف کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں بتایا کہ سیلاب کے نتیجے میں صوبے بھر میں 22 پل ٹوٹ گئے ہیں۔بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفاق اور پنجاب حکومت نے مدد کی پیشکش ضرور کی مگر اب تک کوئی اہم سپورٹ سامنے نہیں آئی۔ این ڈی ایم اے کی طرف سے کچھ امدادی سامان مہیا کر دیا گیا جبکہ پاک فوج کے دستے سیلابی صورتِ حال میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔پاکستان آرمی نے 5 ہیلی کاپٹر صوبائی حکومت کے حوالے کئے ہیں۔دوسری طرف چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے ،وزیرِ اعظم شہباز شریف کی ہدایت کے مطابق صوبائی حکومت سے مل کر ریلیف اور بحالی کام کر رہے ہیں۔
بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان ، کشمیر ، جنوبی پنجاب اور زیریں سندھ میں کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ ہے ۔علاوہ ازیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے نقصانات کے تازہ اعدادو شمار جاری کر دیئے ہیں جس کے مطابق پختونخوا میں جاں بحق افراد کی تعداد 314 جبکہ 156 افراد زخمی ہیں ۔حادثات سوات، بونیر، باجوڑ، تورغر، مانسہرہ، شانگلہ، بٹگرام میں پیش آئے ، سب سے زیادہ متاثر ہ ضلع بونیر ہے جہاں 209 افراد جاں بحق ہوئے ۔ سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ 6 سرکاری سکول ، 2 تھانے بھی سیلاب میں بہہ گئے ، 127 دکانیں مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گئیں اور 824 کو جزوی نقصان پہنچا۔ دوسری طرف اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش کے باعث اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے ، ریسکیو حکام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ۔ ریسکیو 1122 کے مطابق اہلکاروں کو نالہ لئی کے اطراف اور نشیبی علاقوں میں تعینات کر دیا گیا ہے ۔ ایم ڈی واسا کے مطابق گزشتہ رات سے اب تک جڑواں شہروں میں مجموعی طور پر 80 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے ۔دریں اثناء پروونشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی پنجاب نے صوبہ کے بیشتر اضلاع میں آج سے شدید بارشوں کی پیشگوئی کرتے کہا ہے کہ یہ سلسلہ 23 اگست تک جاری رہے گا۔ راولپنڈی، مری ، جہلم، چکوال اور اٹک میں طوفانی بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کے خدشات ہیں جبکہ منڈی بہاالدین، گوجرانوالہ، حافظ آباد ، وزیر آباد ،لاہور، قصور میں بھی بارش ہو گی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کرتے خبردار کیا ہے کہ دریائے سندھ، راوی، جہلم، ستلج اور چناب کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے۔
دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور تونسہ کے مقام پر درمیانے ، تربیلا پر نچلے ، ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے ، درجنوں دیہات سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں ۔ ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے پرقصور میں بھکی ونڈ، واڑہ حاکو والا، ایمن نگر، بستی بنگلہ دیش اور چندہ سنگھ زیرآب آ چکے ، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہو چکی،درجنوں علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ،بہاولنگر کے مقام پربھی دریائے ستلج کے مزید حفاظتی بند ٹوٹ گئے ،ملحقہ آبادیوں کے ڈوبنے کا خدشہ ہے ۔ پی ڈی ایم اے نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے ہریکے ہیڈورکس سے مزید پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے جس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے ۔ علاوہ ازیں ظفروال کے مقام پر نالہ ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب ہے ، شکرگڑھ میں دریائے راوی اور اس کے معاون برساتی نالوں میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے ،پسرور میں بھی نالہ کے سیلابی ریلا سے کئی دیہات زیر آب آچکے ۔ادھر لاہور میں چیئرمین کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹرمینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کی زیرصدارت اجلاس میں دریاؤں کے اطراف دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے ۔ اجلاس میں ممکنہ طوفانی بارشوں، فلیش فلڈنگ اور سیلاب سے نمٹنے کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ دوسری طرف ترجمان محکمہ جنگلات آزادکشمیر کے مطابق حالیہ بارشوں کی وجہ سے وادی نیلم کے مختلف علاقوں میں سیلابی کیفیت کے بعد بڑی مقدار میں جنگلات کی لکڑی بہہ کر نیلم جہلم پراجیکٹ ڈیم میں جمع ہوگئی ہے ۔
ادھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے )نے خبردار کیا ہے کہ خلیج بنگال اور افغانستان سے بارشوں کے تین نئے سلسلے پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں جن کے باعث شمالی علاقہ جات، پنجاب، خیبرپختونخوا اور آزاد کشمیر میں سیلاب کے شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران این ڈی ایم اے کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ڈاکٹر طیب شاہ نے کہا ہے کہ 22 اگست کے بعد مون سون کا ایک اور سپیل شروع ہوگا۔ جنرل منیجر این ڈی ایم اے زارا حسن نے بتایا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں، تربیلا ڈیم اس وقت 98 فیصد بھر چکا اور پانی کے ذخائر کسی بھی وقت خطرناک حد تک بڑھ سکتے ہیں ۔ علاوہ ازیں گلگت بلتستان کے حکام نے کہا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ہزاروں لوگ پانی، بجلی کی سہولت سے محروم ہو چکے ہیں ۔فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خصوصی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے آٹا ، چاول، دالیں ، خشک دودھ، نمک ، چائے کی پتی اور کوکنگ آئل پر مشتمل راشن کی تقسیم جاری ہے ، پاک فوج کے ہیلی کاپٹر خراب موسم کے باوجود بونیر ، شانگلہ اور سوات کے مختلف علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں بھی مصروف ہیں۔ دریں اثناء پاک فوج کی ریلیف ٹیم نیل بان پہنچ گئی ،خراب راستے کی وجہ سے ریلیف ٹیم کو پیدل 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے متاثرہ علاقے تک پہنچنا پڑا،جہاں انہوں نے جاتے ہی مجموعی طور پر 100 سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کیں۔
پشاور،بونیر،سوات،پشاور(دنیا نیوز،آئی این پی ،مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعلیٰ خیبر پختونخواعلی امین گنڈا پور نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد ہمارا فرض ہے ،امید ہے وفاق بھی ذمہ داری پوری کرے گا ،ہمارے صوبے کے لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں،بطور وزیراعلیٰ میرا وعدہ ہے متاثرین کی بھرپور مدد کروں گا ،وفاق مدد کرے یا نہ کرے ہمارے پاس وسائل موجود ،کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، سیلاب متاثرین کو نئے گھر بناکر دینگے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پشاور اورسوات میں پریس کانفرنس ، اجلاس سے خطاب اور بونیر کے متاثرہ علاقوں کے دورہ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ علی امین گنڈا پور نے مزید کہا کہ سیلاب سے تباہ ہونے والوں گھروں کو دوبارہ تعمیر کریں گے ، سوات میں ہر محکمہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہا ہے ۔ احسان نہیں کررہے ، عوام کو ریلیف دینا ہمارا فرض ہے ، آبادیوں کو پانی سے ہٹا کر دوسرے مقامات پر آباد کریں گے ، وزیراعظم اور وزرا نے ٹیلی فون پر رابطہ کرکے تعاون کی پیشکش کی ہے ، پوری امید کرتے ہیں کہ وفاق اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ تجاوزات آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے ،تجاوزات کے حوالے سے کسی سے کوئی رعایت نہیں ہوگی ، متاثرین کے تمام نقصانات کا حکومت ازالہ کرے گی ،سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان بونیرمیں ہوا، خیبرپختونخوا کے لوگ مطمئن رہیں، وفاق مدد کرے یا نہ کرے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں۔
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ سیلاب قدرت کی طرف سے آزمائش ہے ، جب پانی کو جگہ نہیں ملتی تووہ باہرنکل کرزیادہ نقصان کرتا ہے ،کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے جدید ٹیکنالوجی حاصل کریں گے ، فوج بھی ہمارے ساتھ تعاون کررہی ہے ، فوج کی جانب سے ہمیں مزید2ہیلی کاپٹرز دیئے گئے ہیں۔ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ ریسکیو کے بعد سیلاب متاثرین کے نقصان کا ازالہ کریں گے ۔علی امین گنڈا پور نے کہاکہ شہدا کے لواحقین اورزخمیوں کومعاوضوں کی ادائیگی یقینی بنائی جائے ، معاوضوں کی ادائیگی کے لیے ڈیڑھ ارب روپے جاری کر دیئے گئے ہیں، متاثرین کو خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیا کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنائی جائے گی ، صوبائی حکومت متاثرین کو اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گی ، متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچرکو فوری بحال کیاجائے گا،190 ارب روپے کا انڈوومنٹ فنڈ قائم کر رکھا ہے جس سے صوبائی حکومت کو روزانہ ساڑھے آٹھ ارب روپے حاصل ہوتے ہیں اس فنڈ سے متاثرین کی بحالی کا کام کیا جا رہا ہے ۔قبل ازیں وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرہ ضلع بونیر کا دورہ کیا اور ڈی سی آفس میں اجلاس کی صدارت کی۔اس موقع پر سیلاب سے جاں بحق افراد کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی، حکام نے اجلاس میں بونیر میں سیلاب کی تباہ کاریوں،ریسکیو اور ریلیف و بحالی کی سرگرمیوں بارے بریفنگ میں بتایا کہ بونیر کی 7 ویلیج کونسلوں میں کلاؤڈ برسٹ سے مجموعی طور پر 5 ہزار 380 مکانات کو نقصان پہنچا، 209 اموات ہوئیں ، 134 افراد لاپتہ ہیں جبکہ 159 افراد زخمی ہوئے ہیں ،لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے ۔