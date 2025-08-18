قدرتی آفات، سیلاب پر سیاست کی گنجائش نہیں، متاثرین کی بلاامتیاز مدد کرینگے : شہباز شریف
لاہور (سلمان غنی)وزیراعظم شہباز شریف نے کہاہے کہ قدرتی آفات اور سیلابی صورتحال پر کسی سیاست کی گنجائش نہیں ،ہم قومی جذبے کے تحت متاثرین کی بلاامتیاز اورہرممکن مددکرینگے ،خیبر پختونخوا میں صورتحال اور امدادی کارروائیوں کی خود نگرانی کررہاہوں۔
روزنامہ دنیا سے خصوصی گفتگوکرتے ہوئے وزیراعظم نے پختونخوا میں سیلابی بارشوں کے نتیجہ میں ہونے والے مالی و جانی نقصان کو پاکستان کا نقصان قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ اس حوالے سے وفاق متاثرین کی مدد و بحالی کے لئے اپنا بڑا کردار ادا کرے گا ،یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ہم ممکنہ حد تک ادا کریں گے ، اس حوالہ سے روزانہ کی بنیاد پر وفاقی وزرا پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں اشیائے خوراک و ضروریات متاثرین کی بحالی کیلئے خیمے اور دیگر سازو سامان لیکر روانہ ہورہے ہیں ،وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام ضلع شانگلہ و بونیر، وفاقی وزیر پاوراویس لغاری ڈویژن ضلع بونیر، وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف ضلع مانسہرہ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی مبارک زیب ضلع باجوڑ میں امدادی سامان کی سیلاب متاثرین میں تقسیم کی نگرانی کریں گے اور یہ سلسلہ متاثرین کی بحالی تک جاری رہے گا ۔ان کاکہناتھاکہ جب سیلابی صورتحال کہیں بھی پیدا ہو گی تو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے ، متاثرین سیلاب کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے اور ان کی بحالی کے لئے جو ممکن ہوا کریں گے ۔ این ڈی ایم اے کو ضروری ہدایات کے تحت اقدامات تجویز کئے گئے ہیں اور متاثرہ علاقوں میں حکومتی مشینری سرگرم عمل ہے ۔
انہوں نے ایک سوال پرکہاکہ موسیماتی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لئے قومی سطح پر فیصلے اور اقدامات کر رہے ہیں اور اس حوا لے سے متعلقہ ادارے سرگرم عمل ہیں،کسی قسم کی سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہیں ہوگا۔دریں اثناشہبازشریف نے کیش لیس و ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیش لیس معیشت کی جانب اٹھائے گئے اقدامات اور پیشرفت پر اطمینان کا اظہار کیااورکہاکہ حکومت معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن اور لین دین کے نظام کو کیش لیس اور ڈیجیٹل نظام پر لے جانے کے لئے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے ۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ راست کے نظام کو ضلعی حکومتوں کی سطح پر لے جانے کے حوالے سے تمام چیف سیکرٹریز وفاقی حکومت سے بھرپور تعاون کریں۔ اجلاس میں بتایاگیاکہ پاکستان ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے ذریعے ڈیجیٹل آئی ڈیز بنائی جائیں گی جن میں ہر شخص کے قومی شناختی کارڈ ، بائیو میٹرک اور موبائل فون نمبرز کی معلومات ہوں گی،انہی ڈیجیٹل آئی ڈیز کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیاں کی جا سکیں گی۔ وزیراعظم نے سالانہ مون سون شجرکاری مہم کے آغاز پر اپنے پیغام میں کہاکہ موسمیاتی تبدیلی کے نقصان دہ اثرات سے بچاؤ کیلئے شجرکاری کے تناسب میں اضافہ انتہائی ضروری ہے ، شجر کاری کی اس قومی سطح کی مہم میں اگلے تین ماہ اگست تا اکتوبر کے دوران پاکستان کے طول و عرض میں 41 ملین نئے پودے لگائے جائیں گے ۔ بعدازاں وزیراعظم شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ماڈل لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ۔ملاقات میں ملک کی مجموعی و سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اورپارٹی امور پر گفتگو ہوئی ۔