سیاسی قیدی رہا کریں، پیکا ایکٹ ختم کیا جائے : اے پی سی اعلامیہ، ن لیگ، پیپلز پارٹی کا دستخط سے انکار
اسلام آباد (دنیا نیوز، نیوزایجنسیاں) عوامی نیشنل پارٹی (اے این پی) کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ میں سیاسی قیدیوں کی رہائی ،پیکاایکٹ کے خاتمے، 18 ہویں آئینی ترمیم پر اس کی اصل روح کے مطابق مکمل عمل درآمد، این ایف سی ایوارڈ پر آئین کے مطابق مکمل عملدرآمد، لاپتہ افراد کو بازیاب کرکے عدالتوں میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔۔۔
جبکہ مسلم لیگ ن کے سینیٹر عرفان صدیقی، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری اور پی پی کے نیئر بخاری نے اے پی سی اعلامیے پر دستخط نہیں کئے ،عرفان صدیقی نے کہاکہ یہ ہمارے نہیں آپ کے مطالبات اور آپ کا مو قف ہے ، جب اعلامیہ پڑھا جا رہا تھا تو تینوں رہنما اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے ۔اعلامیہ میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور بدامنی کی ہر شکل کی شدید مذمت کی گئی، دہشت گردی، انتہا پسندی اور بدامنی کے خاتمے کیلئے جامع اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق غیرقانونی مسلح جتھوں کا فوری خاتمہ، عوام کے جان ومال کا تحفظ یقینی بنایا جائے ۔ سیاسی قیدیوں کو رہا اور سیاسی سرگرمیوں کیلئے آزادانہ ماحول فراہم کیا جائے ، میڈیا پر پابندیاں ختم اور پیکا جیسے قوانین مسترد کئے جائیں۔ پاکستان کو غیر ملکی جنگوں میں ملوث کرنے سے گریز کیا جائے ، خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کو آفت زدہ قرار دے کر امدادی پیکیج کا اعلان کیا جائے ۔قومی امن جرگہ سے مطالبہ کیا گیا کہ موجودہ حالات کے پیشِ نظر 23 اگست کا مارچ ملتوی کریں،قبل ازیں جے یوآئی کے سربراہ مولانافضل الرحمن نے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ بدقسمتی سے ملک کا سیاسی اور پارلیمانی نظام مسلسل سوالیہ نشان بن گیا ہے، موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، ہم اختلاف کر رہے ہیں، پر امن مارچ کر رہے ہیں یہی چیزیں بغاوت تک پہنچا دیتی ہیں،خیبرپختونخوا میں سرکاری فنڈ کا 10 فیصد حصہ غیر ریاستی مسلح گروہوں کو دیا جاتا ہے۔
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کے خاتمے کیلئے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر لائحہ عمل طے کرنا ہوگا’ افغان مہاجرین کو جبراً بے دخل کرنے کی پالیسی ترک کی جائے اور پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیکر فیصلے کئے جائیں۔ کے پی کے ہو، بلوچستان ہو یا سندھ ہو، تینوں صوبوں میں دن اور رات میں عام آدمی محفوظ نہیں، قبائلی علاقہ جات مسلح گروہوں کی گرفت میں ہیں، کاروباری لوگ کاروبار نہیں کر سکتے ، بھتے دینے پڑتے ہیں۔ مائن اور منرل ایکٹ کے حوالے سے قانون سازی آئین کے متصادم ہے ، قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب شیرپاؤنے کہا کہ افغان مہاجرین کی جبری بے دخلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے ۔ اے این پی کے صدر ایمل ولی خان نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کانفرنس میں شرکت کی یقین دہانی کروائی تھی، معلوم نہیں کیوں نہیں آئے ۔ مجلس وحدت مسلمین کے وائس چیئرمین علامہ سید احمد اقبال اور مسلم لیگ ق کے سیکرٹری جنرل طارق حسن علی نے بھی خطاب کیا۔