سیلاب:سیاست سے بالاہوکر متاثرین کی مددکی جائے : حافظ نعیم
بونیر(نیوزایجنسیاں )امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا شمالی میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا ضیاع اور وسیع رقبے پر ہونے والی املاک کی تباہی قدرت کی طرف سے آزمائش ہے ،آزمائش کی اس گھڑی میں مرکزی اور صوبائی حکومتیں سیاست کو بالائے طاق رکھ کر بے گھر اور تباہی کا شکار لوگوں کی فوری مدد کریں۔
فوجی آپریشن کی کبھی حمایت کی نہ آئندہ کرینگے ، امریکی محبت میں بہت کچھ تباہ کردیا، مزید تباہی کے متحمل نہیں ہوسکتے ۔ان خیالات کااظہارانہوں نے بونیر کے سیلاب زدہ علاقوں اور باجوڑ کے دورہ کے موقع پر کیا، امیر جماعت سیلاب سے متاثرہ علاقوں بیشونی اور بھٹائی پیربابا ضلع بونیر میں شہدا کے گھروں اور حجروں میں گئے ، تعزیتی اجتماعات سے خطاب اور متاثرہ علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ بونیرسمیت سیلاب سے شدید متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے اور مشترکہ کاوشوں کے ذریعے اس دردناک صورت حال سے نکلنے پر توجہ دینے کی فوری ضرورت ہے ، یہی وجہ ہے کہ میں نے سیلاب کے فوراً بعد وزیراعلیٰ علی امین گنڈا پور اور وزیراعظم میاں شہباز شریف سے رابطہ کرکے اس قومی سانحہ پر جماعت اسلامی اور الخدمت فائونڈیشن کی جانب سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔