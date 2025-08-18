لودھراں : ٹرین کی 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، 1 مسافر جاں بحق، 33 زخمی
لودھراں،لاہور(سٹی رپورٹر،این این آئی)لودھراں ریلوے سٹیشن کے قریب پشاور سے کراچی جانیوالی عوامی ایکسپریس ٹرین ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب حادثے کا شکار ہوگئی، چھ بوگیاں پٹڑی سے اتر کر الٹ گئیں، ایک مسافر جاں بحق اور33 زخمی ہوگئے۔
ریسکیو 1122، ضلعی انتظامیہ، پولیس اور ریلوے حکام موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں،حادثہ رات دو بجکر دس منٹ پر پیش آیا، ابتدائی رپورٹ ریلوے ہیڈکوارٹرکوموصول ہوگئی ،جوائنٹ سرٹیفکیٹ میں حادثے کی وجہ ٹرین ڈرائیورکی غفلت بتائی گئی، حادثہ ٹرین کے اوور سپیڈ ہونے پرپیش آیا،ڈرائیورٹرین کو کنٹرول کرنے اوربروقت روکنے میں ناکام رہا۔ ریسکیو عملے نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرکے ضلعی ہسپتال منتقل کیا، جاں بحق مسافر کی شناخت خوشاب کے رہائشی وقاص ولد اللہ ودھایا کے نام سے ہوئی ۔ زخمیوں میں وسیم ، تنویر ،ذوالفقار ،شفہ،نور ،شمیر ، رمضان ،رحیم ،عثمان ، یاسین ایمان ، کاشف ،خالد ، اذمینہ،مانشاہ بی بی،عاطف ،ظہور ، غلام یاسین ،مزمل،عباس ،اللہ حجانی، عدنان،ندیم عابدودیگرشامل ہیں، 3 زخمیوں کو تشویشناک حالت پربہاولپور ریفر کردیا گیا۔ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر اور پاک فوج کے افسروں نے ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کی اور انتظامیہ کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ضلعی انتظامیہ نے زخمیوں کو علاج معالجے کے ساتھ کھانا بھی فراہم کیا ۔ریلوے حکام نے باقی مسافروں کو دوسری ٹرینوں پرکراچی روانہ کرکے ریلوے ٹریک بحال کر دیا ۔
وزیر ریلوے حنیف عباسی نے واقعہ کے بعد دورہ کراچی منسوخ کر دیااور کہاوہ آج (پیر)کو لودھراں میں جائے حادثہ کا دورہ کرینگے ۔ حادثے پر ذمہ داروں کیخلاف سخت کارروائی ہوگی۔ حنیف عباسی نے ریلوے ہیڈکوارٹرز میں ہنگامی اجلاس میں ٹرینوں کے ڈی ریلمنٹس واقعات پر سخت برہمی کا اظہار کرتے کہا نا اہل اور ائیر کنڈیشنڈکمروں تک محدود افسروں کو ریلوے میں رہنے کوئی حق نہیں،سیفٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کروں گا، غفلت دکھا نے والوں کیخلاف میرا کھلا اعلانِ جنگ ہے ۔وزیر ریلوے کو ٹرین آپریشنز کے سیفٹی اقدامات پر بریفنگ دی گئی ۔ حنیف عباسی نے کہا وارننگ دیتا ہوں ریلوے افسر سیفٹی معاملات بہتر بنا ئیں یا ریٹائرمنٹ لے لیں،سسٹم سے ڈمی کوچز نکالیں، چاہے اس کیلئے کوئی ٹرین بند ہی کیوں نہ کرنی پڑے ،ٹریک کو مسلسل ٹرالی انسپکشن کرکے ٹرینوں کیلئے محفوظ بنائیں ، شعبہ ویجی لینس کو تمام ضروری سہولیات دی جائیں۔ ٹرین ڈرائیور کے ہاتھ میں سینکڑوں مسافروں کی جان ہوتی ہے ، انہیں ریفریشر کورس کرائیں،لگیج اور بریک وین کے معاہدوں میں توسیع کی بجائے شفاف نیلا م عام کرائیں۔