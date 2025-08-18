سبزہ زار :29سالہ نوجوان نے تیزاب پی کر خودکشی کر لی
لاہور،نوشہرو فیروز(آئی این پی)سبزہ زار کے علاقہ کراچی پلی کے قریب 29 سالہ نوجوان نے خودکشی کر لی ۔ترجمان ایدھی فاؤنڈیشن کے مطابق عرفان نے نامعلوم وجوہات پر تیزاب پی کر زندگی کا خاتمہ کیا۔
پولیس اور فرانزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کر کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش کا آغاز کر دیا ،پولیس کی ضروری کارروائی کے بعد ایدھی رضا کاروں نے لاش مردہ خانے منتقل کر دی ۔ نوشہرو فیروز سندھ کے علاقے میں شادی شدہ خاتون نے زندگی کا چراغ گل کرلیا ۔ ابڑاں پولیس تھانہ کی حدود مری کالونی میں ذکیہ زوجہ گل فراز نے گھریلو جھگڑے پرگلے میں پھندا لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا، ورثا نے ایس ایچ او ابڑاں کیخلاف احتجاج کرتے ہوئے رشوت طلبی کا الزام عائد کیا۔خاتون کے والد علی نواز سولنگی کے مطابق انکا داماد پاک فوج میں سیالکوٹ ڈیوٹی پر ہے ، بیٹی نے گھریلو ناراضگی پر خودکشی کی۔