جنرل اختر عبدالرحمن کی برسی، تقریب میں تلاوت قرآن، دعائے مغفرت
راولپنڈی (نیوزرپورٹر) جنرل اختر عبدالرحمن خان شہید کی 37 ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔
عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے آرمی قبرستان راولپنڈی میں ان کی قبر پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ تقریب کا آغاز تلاوتِ قرآنِ مجید سے ہوا جس کے بعد نعتِ رسولِ مقبولؐ پیش کی گئی۔ شہید کے درجات کی بلندی اور مغفرت کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔شرکا نے جنرل اختر عبدالرحمن کی عسکری خدمات، قومی سلامتی اور وطن کے دفاع کیلئے جدوجہد کو خراجِ تحسین پیش کیا۔