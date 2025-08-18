صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل اختر عبدالرحمن کی برسی، تقریب میں تلاوت قرآن، دعائے مغفرت

  • پاکستان
راولپنڈی (نیوزرپورٹر) جنرل اختر عبدالرحمن خان شہید کی 37 ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔

عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے آرمی قبرستان راولپنڈی میں ان کی قبر پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ تقریب کا آغاز تلاوتِ قرآنِ مجید سے  ہوا جس کے بعد نعتِ رسولِ مقبولؐ پیش کی گئی۔ شہید کے درجات کی بلندی اور مغفرت کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔شرکا نے جنرل اختر عبدالرحمن کی عسکری خدمات، قومی سلامتی اور وطن کے دفاع کیلئے جدوجہد کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ 

