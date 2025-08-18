صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیسکو نے کنگن پور میں 2کروڑ 80لاکھ روپے کی بجلی چوری پکڑلی

  پاکستان
تلونڈی(نامہ نگار)لیسکو کی سپیشل ٹیم نے قصورکی سب ڈویژن کنگن پور میں کارروائی کرتے ہوئے 17 ٹیوب ویل کنکشنز پر 2کروڑ 80لاکھ روپے کی بجلی چوری پکڑ لی۔

ایس ڈی او عبداللہ شبیر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کشتیوں کے ذریعے دریا عبور کر کے آپریشن کیا اور 17 افراد رنگے ہاتھوں پکڑ لئے ، ٹرانسفارمر، میٹر اور کیبل موقع پر قبضہ میں لے کر الگ الگ مقدمات درج کرا دیے گئے ۔لیسکو کی جانب سے 7 لاکھ یونٹس کا ڈٹیکشن بل بھی جاری کر دیاگیا۔ چیف ایگزیکٹیو انجینئرلیسکو محمد رمضان بٹ کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔

