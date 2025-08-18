سی سی ڈی سے مبینہ مقابلوں میں مزید 2 ملزم ہلاک
لاہور،ٹیکسلا(این این آئی)لاہور اور راولپنڈی میں کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ سے مبینہ مقابلوں میں مزید 2 ملزم ہلاک ہوگئے ۔لاہور میں پنجاب بھرمیں قتل، ڈکیتی اور پولیس مقابلوں کی 96 وارداتوں میں مطلوب ملزم کاشف سی سی ڈی کوتوالی کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہوگیا۔
حکام کے مطابق موٹرسائیکل سوار دو افراد کو ناکے پر روکا گیاتو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کردی،جوابی فائرنگ سے ملزم ہلاک ہوگیا۔ راولپنڈی کے علاقے ٹیکسلا میں سی سی ڈی ٹیم کیساتھ فائرنگ کے تبادلے میں بدنام زمانہ اشتہاری عامر شاہ ہلاک ہوگیا ۔ ملزم پر راولپنڈی اور سرگودھا میں قتل کے مقدمات درج تھے ۔ سی سی ڈی ٹیم نے مشکوک موٹر سائیکل سوار ملزموں کو روکا تو انہوں نے اہلکاروں پر فائرنگ کردی۔ جوابی کارروائی میں ملزم عامر شاہ زخمی حالت میں گرفتار ہوا لیکن ہسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا ،ملزم کے ساتھی فرار ہوگئے ۔ذرائع کے مطابق عامر شاہ بدنام زمانہ اشتہاری اور قتل کے 12مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم نے دینہ کے قریب اے این ایف اہلکاروں اورعید کے دنوں میں جاتلی میں 3 افراد کو قتل کیا جبکہ تھانہ پھلروان سرگودھا کے علاقے میں خاتون کو اسکے والد اور بھائی سمیت قتل کرنے کے واقعات میں بھی ملوث رہا۔قانون نافذ کرنیوالے اداروں کے مطابق عامر شاہ سوشل میڈیا پر پولیس اور اداروں کے افسروں کو دھمکیاں دیتا رہا اور طویل عرصے سے اداروں کیلئے بڑا چیلنج بنا ہوا تھا۔