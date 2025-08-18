پنجاب بار کونسل کاوکلا پرجھوٹی ایف آئی آرز کیخلاف آج ہڑتال کا اعلان
لاہور (آئی این پی) پنجاب بار کونسل کی کال پر وکلاء پرجھوٹی ایف آئی آرز کے اندراج کے خلاف آج ماتحت عدالتوں میں ہڑتال کی جائے گی۔
پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین چودھری محمد اشفاق کہوٹ نے کہا کہ پنجاب بھر میں وکلا ء کے خلاف جھوٹی اور من گھڑت ایف آئی آرز کے اندراج اورغیر قانونی گرفتاریاں پر حکومت کو 16 اگست تک کا وقت دیا گیا تھا کہ اس سلسلے کو فی الفور روکا جائے اور وکلا ء پر تمام کیسز ختم کیے جائیں لیکن حکومت نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ کئی اضلاع میں مزید وکلاء کے خلاف مزید ایف آئی آرز درج کر لی گئیں ۔ اگر حکومت ہماری پر امن ہڑتال کی کال کو خاطر میں نہ لائی تو اگلے مرحلے میں ملک بھر میں ہڑتال کی کال دی جائے گی۔