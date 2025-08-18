2021تا 2024ار کان اسمبلی کو جاری 16کروڑ کے ووچرز مشکوک
اسلام آباد (ایس ایم زمان)پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو مستقبل میں اپنے ساتھی ارا کین قومی اسمبلی کے سفری اخراجات کی جانچ پڑتال میں چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔۔۔
آڈیٹر جنرل پاکستان نے قومی اسمبلی سیکر ٹر یٹ کے انٹرنل فنانشل کنٹرول میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کر دی ہے ،آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق ار اکین قومی اسمبلی کو مالی سال 2021-2022 اور 2023-2024 کے دوران مجموعی طور پر ایک ارب 70 لاکھ روپے کے سفری ووچرز جاری کئے گئے ، تاہم ان میں سے 16 کروڑ 14 لاکھ روپے کے اخراجات ریکارڈ مشکوک ہے ،رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جاری کئے گئے سفری ووچرز اور اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو کے ریکارڈ میں 6 کروڑ 89 لاکھ 9 ہزار روپے کا فرق پایا گیا ہے ، جبکہ قومی اسمبلی سیکر ٹر یٹ نے ان ووچرز اور اصل اخراجات کا تقابلی جائزہ لینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔آڈیٹر جنرل نے واضح کیا ہے کہ یہ بے ضابطگیاں قومی اسمبلی سیکر ٹریٹ کے انٹرنل فنانشل کنٹرول کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں ، رپورٹ میں اسمبلی سیکر ٹر یٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام جاری سفری ووچرز اور حقیقی اخراجات کا تقابلی حساب مرتب کر کے مکمل آڈٹ ریکارڈ فراہم کرے ۔پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اب اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور اپنے ساتھی ممبران کے ان اخراجات کا جائزہ لینے کی پابند ہو گی۔