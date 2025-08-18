غذر :ایشیا کا سب سے لمبا لکڑی کا پل بھی ریلوں کی نذر
غذر(این این آئی)غذر کی تحصیل اشکومن بھی حالیہ سیلاب سے شدید متاثر ہوئی ہے جہاں ایشیا کا سب سے لمبا لکڑی کا پل پانی کے ریلوں کی نذر ہو گیا۔
یہ پُل چتورکھنڈ اور دائن گاؤں کو آپس میں ملاتا تھا اور نا صرف مقامی آبادی کیلئے آمدورفت کا واحد ذریعہ تھا بلکہ اہم سیاحتی مرکز بھی تھا جسے دیکھنے کیلئے اندرون و بیرون ملک سے سیاح آتے تھے ۔پل کے بہہ جانے سے علاقے کا زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہونے سے زندگی مفلوج ہوکر رہ گئی ہے ۔سیلاب نے تحصیل اشکومن کے سب سے بڑے گاؤں دائن میں سب سے زیادہ تباہی مچائی جہاں سو سے زائد مکانات پانی میں بہہ گئے یا شدید متاثر ہوئے ،دو قیمتی جانیں بھی ضائع ہوگئیں۔متاثرین کے مطابق انکا سب سے بڑا مطالبہ فوری امداد یا خیموں کی فراہمی نہیں بلکہ اس پل کی بحالی ہے تاکہ بچے تعلیمی اداروں تک پہنچ سکیں اور انکا تعلیمی سال ضائع نہ ہو۔ پل بحال نہ ہوا تو تعلیم ، روزگار، صحت کی سہولیات اور اشیائے ضروریہ کی ترسیل بھی رک جائیگی۔ وہ خوراک یا دیگر اشیا فراہمی سے زیادہ بچوں کے مستقبل سے فکر مند ہیں۔ماہرین کے مطابق پل کی تباہی سے نا صرف مقامی آمدورفت متاثر ہوئی ہے بلکہ سیاحت کو بھی شدید دھچکا لگا ہے ۔سیاحتی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پل کی فوری بحالی اور متبادل راستوں کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے تاکہ علاقے کی معیشت اور سیاحت کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے ۔ادھر ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پل کی بحالی اور متاثرہ افراد کی مدد کیلئے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔