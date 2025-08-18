بارش:راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند، سپل ویز کھول دیئے گئے
راولپنڈی (دنیا نیوز) حالیہ بارشوں کے باعث راول ڈیم میں پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، پانی کی سطح 1751اعشاریہ 50فٹ تک پہنچنے کے بعد سپل ویز کھول دیئے گئے۔
ضلعی انتظامیہ نے تصدیق کی کہ تمام ضروری اقدامات بروقت مکمل کیے گئے تھے ، اسسٹنٹ کمشنرز، مجسٹریٹس اور امدادی عملہ فیلڈ میں موجود تھا۔ انتظامیہ کے مطابق سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی اقدامات جاری ہیں۔ سید پور ولیج اور چٹھہ بختاور سمیت تمام متاثرہ علاقوں میں نکاسی آب کا کام جاری ہے ، شہریوں کو ہنگامی صورتحال میں 16 پر رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ انتظامیہ نے قریبی علاقوں کے مکینوں کو الرٹ رہنے اور ندی نالوں کے قریب نہ جانے کی بھی ہدایت جاری کر دی ہے۔