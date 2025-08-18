صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
دہشت گردوں کی سہولت کاری بلوچستان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کاپروفیسر گرفتار،اعتراف جرم

کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک )پولیس نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کے الزام میں بلوچستان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے لیکچرار پروفیسر ڈاکٹر عثمان قاضی گرفتار کرلیا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے لیکچرار ڈاکٹر عثمان قاضی کو 12 اگست کی رات گھر سے گرفتار کیا گیا تھا، ملزم کو گرفتار خودکش بمبار کی نشاندہی پر پکڑا گیا۔ ڈاکٹر عثمان قاضی نے دوران حراست دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے ،ملزم نے ریلوے سٹیشن پر حملے میں مدد کرنے اور درجنوں بمباروں کو تربیت دینے اورجشن آزادی کے موقع پر دہشت گرد حملوں کا منصوبہ بنانے کا اعتراف بھی کیا۔

