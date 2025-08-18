صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای او بی آ ئی پنشن میں اضافہ نہ مل سکا ،پنشنر مشکلات کا شکار

  • پاکستان
ای او بی آ ئی پنشن میں اضافہ نہ مل سکا ،پنشنر مشکلات کا شکار

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)ای او بی آئی پنشنرزکو پنشن میں اضافہ ابھی تک نہ مل سکا ،ہوشربا مہنگائی کے دور میں جہاں پہلے ہی پنشن نہ ہونے کے برابر ہے وہاں اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف اضافہ بھی نہ مل سکا۔۔۔

 ای او بی آ ئی کے پنشنرز نے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے اپیل ہے کہ وہ ای او بی آئی پنشن میں کیے گئے اضافہ کی ادائیگی کویقینی بنانے کے احکامات جاری کریں اور اس ضمن میں ہونیوالی تاخیر کا بھی نوٹس لیں۔ ای او بی آئی کے پنشنرز خالد قریشی ، احسان الٰہی ،راجہ محمد علی اور سینکڑوں دیگر افراد نے کہا کہ پنشن 10ہزار روپے سے بڑھا ساڑھے گیارہ ہزار کی گئی مگر ابھی تک یہ اضافہ پنشنرز کو نہیں دیاگیاجبکہ پنشن بھی شرمناک حد تک کم ہے جس میں گزر بسرتو درکنار ایک مہینے کی چا ئے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا ،انہوںنے مطالبہ کیا ہے کہ پنشن میں کم از کم فیصد 200 اضافہ کیا جائے یا 37 ہزار کی جا ئے کیوں کہ ملک میں گرانی،ادویہ کی قیمتوں میں یومیہ بنیادپر اضا فہ اور مہنگے علاج معالجے نے ضعیف العمر ،سفید پوش طبقہ کی زندگی اجیرن کردی ہے۔

