سیاست میں مفاہمت ہو سکتی ، معافی کا امکان کم :تھنک ٹینک
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ معافی کے بیان سے ایک بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اس کا فیصلہ حکومت نے نہیں کرنا ، 9مئی کے واقعات کے حوالے سے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ اور لوگ ہیں۔
دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں میزبان مریم ذیشان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا دوسری بات، مفاہمت اور معافی میں فرق ہے ،سیاست میں مفاہمت ہو سکتی ہے ، معافی کا امکان بہت کم ہوتاہے ،مجھے نہیں نظر آرہا ہے کہ معافی کے اس بیان کے بعد سیاسی حالات بہتر ہوجائیں گے ،معاملات اس صورت میں بہتر ہوسکتے ہیں جب دونوں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں گے ۔ معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے معافی کا جوبیان دیا ہے یہ ایک بڑی پیش کش ہے ،ایک تاثر تھا کہ ڈیڈلاک برقرار ہے ، بانی اس ضد میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں معافی مجھ سے مانگی جائے ۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا ہے کہ اس موجودہ بیان سے پہلے بھی معافی کی پیش کش کی گئی تھی،حکومتی لوگ بار بار پیش کش کرتے رہے ،کہا جاتا تھا کہ معافی مانگیں اور آگے چلیں،اب یہ پہلے سے مختلف بات ہے اس بار فیلڈ مارشل نے معافی کی پیش کش کی ہے ۔کسی نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہئے ،سیاست میں معافی نہیں ہوتی۔تجزیہ کا ر عثمان شامی نے کہا ہے معافی سے متعلق تحریک انصاف کا موقف سوشل میڈیا پر آچکا ہے ،وہ کہہ رہے ہیں معافی وہ مانگیں جنہوں نے 26 نومبر کو عوام پر گولیاں برسائیں، علی امین گنڈاپور،بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجا بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے ،یہ لوگ چاہتے ہیں واقعات کی مذمت کرکے معاملہ حل کیا جائے ۔