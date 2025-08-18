چینی کمپنی کا پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کا پلانٹ لگانے کا اعلان
لاہور،اسلام آباد (این این آئی)چینی کمپنیوں نے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کا پلانٹ لگانے اور خصوصی اقتصادی زون قائم کرنیکااعلان کردیا۔
چینی الیکٹرک گاڑی ساز کمپنی ‘‘لیٹن آٹو گروپ’’پنجاب میں چھوٹے الیکٹرک وہیکلز کی تیاری کیلئے پلانٹ لگائے گی۔ کمپنی کے جنرل منیجرکی سربراہی میں 15 رکنی وفد نے صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین سے لاہور میں ملاقات کی جس میں منصوبے کی تفصیلات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر صنعت نے وفدکو حکومت کے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی اور بتایا کہ سرمایہ کاروں کیلئے خصوصی معاشی زونز میں پلانٹ لگانے پر10سال کی انکم ٹیکس چھوٹ اور مشینری کی ڈیوٹی فری درآمد جیسی سہولیات دی جا رہی ہیں۔معروف چینی گارمنٹس مینوفیکچرر کمپنی چیلنج فیشن پرائیویٹ لمیٹڈ نے پاکستان میں آئندہ 5سال کے دوران 100 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے خصوصی اقتصادی زون بنانے کا اعلان کیاہے ۔ گوادر پرو کے مطابق اس سرمایہ کاری سے 40 کروڑ ڈالرکی برآمدات متوقع ہیں۔ واضح رہے 2014 سے چیلنج فیشن گروپ نے پاکستان میں 17 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے ، فیشن گروپ پاکستان میں جدید ٹیکسٹائل صنعت قائم کر رہا ہے ۔