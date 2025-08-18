کوہاٹ : آدھی رات کو فائرنگ، ایک خاندان کے 7 نوجوان قتل
کوہاٹ( نیوز ایجنسیاں )کوہاٹ شہرسے ملحقہ علاقے میں نصف شب کو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاندان کے 7 نوجوان قتل اورایک شدید زخمی جبکہ دو خوش قسمتی سے بچ گئے۔
جاں بحق و زخمی ہونے والوں کی عمریں 14 سے 31 سال کے درمیان تھیں ،ایک زخمی ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق انہیں رات تقریباً ڈیڑھ بجے نواحی علاقے ریگی شینو خیل میں فائرنگ کی اطلاع ملی ریسکیو ٹیم اور پولیس نے مشترکہ ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے مقتولین کی لاشیں اور زخمی ڈویژنل ہیڈکوارٹرٹیچنگ ہسپتال پہنچادیا جہاں پوسٹ مارٹم کیا گیا جبکہ 18سالہ عبدالرزاق ولد نورالرحمن کو شدید زخمی حالت میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور منتقل کردیا گیا۔جاں بحق نوجوانوں میں31 سالہ عبدالصمد’ 25 سالہ ساجد ،15 سالہ حمزہ پسران ناصر ’ 18سالہ یوسف،15 سالہ مصطفی پسران محمد عالم ’18 سالہ اشفاق اور14 سالہ یاسر ولد صلاح الدین شامل ہیں ۔ رپورٹ کے مطابق یہ نوجوان تاندہ ڈیم میں سیر و تفریح کے بعد رات گئے گھرپیدل واپس آرہے تھے کہ تقریباً پونے ایک بجے شب نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ بنے ۔ پولیس نے واقعہ کی رپورٹ درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے۔