فیلڈ مارشل نے سیاسی مصالحت کی بات کر کے کھڑکی کھول دی
(تجزیہ:سلمان غنی) مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے سے شائع ہونیوالے انٹرویو میں سیاسی مصالحت کیلئے سچے دل سے معافی مانگنے کی بات کو سیاسی محاذ پر اہم پیشرفت کے طور پر لیا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ معافی کی صورت میں ڈائیلاگ کا دروازہ کھل سکتا ہے ۔یہ بات اسلئے سامنے آئی کہ متعلقہ فریق معافی نہیں مانگ رہا اور اسکی معافی کا انتظار ہو رہا ہے۔
اس امر کا تجزیہ ضروری ہے کہ سیاسی مصالحت کیلئے معافی یا ندامت کا اظہار ضروری کیوں اور کیا اس حوالے سے متعلقہ فریق پسپائی اختیار کرے گا ۔بلاشبہ بانی پی ٹی آئی کیخلاف عدم اعتماد کے آئینی آپشن کے بعد سے انکی جانب سے ایسا طرز عمل اختیار کیا گیا جسے سیاسی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ سیاسی طرز عمل ہمیشہ ذمہ داری سے مشروط ہوتا ہے اور اسکے ذریعے راستے کھلتے ہیں بند نہیں ہوتے لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عدم اعتماد کے بعد سے بانی حکومت کی بجائے ریاست کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اور انکے مسلسل احتجاجی عمل اور مزاحمتی بیانیہ کا مقصد تو ریاست اور ریاستی اداروں کو دبائو میں لانا تھا لیکنپی ٹی آئی 9مئی واقعات کے اثرات سے نکل نہیں پا رہی بعد ازاں 8فروری کو انتخابات اور بعد کی صورتحال میں پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل اسلام آباد پر دبائو کا سلسلہ جاری رہا مگر اختیار کیا جانے والا ہر آپشن نتیجہ خیز تو نہ بنا البتہ اسکے نتیجہ میں ان کیلئے مشکلات بڑھتی گئیں اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے ۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے مسلسل احتجاج کی کال دیتے نظر آتے ہیں قطع نظر اس بات سے کہ وہ کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں یہاں تک کہ انہوں نے قومی ایام اور خصوصاً یوم آزادی کو بھی احتجاج کیلئے استعمال کرنے کی کال دی لیکن وہ احتجاجی کیفیت طاری نہ کر پائے ۔
پی ٹی آئی لیڈر شپ کیلئے رہائی اور انکی جماعت کیلئے ریلیف ممکن ہے تاہم فی الحال تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جیل یاترا اور انکی جماعت اور ذمہ داران کیخلاف قانونی کارروائی کے باوجود ملکی معاملات چلتے نظر آتے ہیں البتہ سیاسی مصالحت بارے فوجی سپہ سالار کی بات کو بھی گہرائی سے دیکھنا چاہئے اور خود بانی کو یہ تسلیم کر لینا چاہئے کہ ان کا طرز عمل سیاست حکومت اور ریاست کے مستقبل بارے درست نہ تھا اور خصوصاً 9مئی واقعات کا کوئی ملک یا ریاست متحمل نہیں ہو سکتی اور فوجی سپہ سالار کے بیان پر ایک رائے یہ بھی ہے کہ خود انہیں بھی معلوم ہے کہ وہ غلطی پر ندامت اور معافی نہیں مانگیں گے اور انکے غلطی پر اصرار نے ہی انہیں اس صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست انکے حوالے سے پسپائی اختیار کرے گی تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا اور ویسے بھی بانی پی ٹی آئی کے پاس حکومت اور ریاست بارے دو آپشن تھے وہ بھی کارگر بنتے نظر نہیں آئے انکے پاس اب فی الحال آپشن یہی ہے کہ سیاسی مصالحت کیلئے معافی کے آپشن کو بروئے کار لائیں اس میں خود ان کا اور ملک و قوم کا اور انکی جماعت کا بھی بھلا ہے سیاسی طرز عمل ہمیشہ موثر اور نتیجہ خیز ہوتا ہے اور ضد ہمیشہ انتہائوں پر لے جاتی ہے ویسے بھی ایک طرف جہاں معافی کو مردانگی قرار دیا گیا تو دوسری جانب معاف کرنے کو بھی بہترین انتقام قرار دیا جا سکتاہے لہذا فیلڈ مارشل کی جانب سے سیاسی مصالحت کی بات کر کے اس کیلئے کھڑکی کھولی گئی ہے اور اسکا فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے کا سوال خود بانی پی ٹی آئی کے سامنے کھڑا ہے انکی جماعت کے ذمہ داران تو اپنے بیانات اور مکتوبات میں سیاسی ایشوز پر ڈائیلاگ اور مفاہمت کی بات کرتے نظر آتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ پی ٹی آئی ون مین پارٹی ہے جس میں فیصلوں کا اختیار صرف بانی کے پاس ہے نہ انہوں نے جماعت میں کسی کو متبادل بنایا نہ ہی کوئی بن سکتا ہے قوم انکے جواب کی منتظر ہے۔