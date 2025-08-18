ملک جلد اسلامی پاکستان، خلافت کا مرکز بنے گا:سراج الحق
سرگودھا(این این آئی)جماعت اسلامی کے سابق امیرسراج الحق نے کہا کہ وطن عزیز بہت جلد اسلامی پاکستان اور خلافت کا مرکز بنے گا،اسکی آزادی کو قیامت تک قائم رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔
سراج الحق،حافظ مسعود،را ئوعبدالقیوم، زاہد محمود قاسمی و دیگرمقررین نے فاتح پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملکی قوانین کو اسلامی اصولوں کیساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان نظریہ پرقائم ہے اوراسلامی نظام حیات کا نام ہے ،ہماری آزادی کے پیچھے علما کا خون بھی شامل ہے ۔پاکستان میں نظامِ مصطفی ؐ نافذ ہونا چاہیے ۔ ہمیں کشمیر کی آزادی کیلئے کردار اداکرنا ہو گا۔ لاکھوں افراد شہید ہونے پر آج بھی کشمیر تڑپ رہا ہے ، بھارتی جیلوں میں بند کشمیری اوراہل فلسطین ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ، بھارت کے حملہ کرنے پر ہماری فوج نے بھر پور جواب دیا، یہ مجمع انقلاب اور تبدیلی کیلئے جمع ہے ۔ منافقت اور نوٹوں کی سیاست اب ختم ہو رہی ہے ۔ پاکستان میں اتحاد پیدا کرنیوالا قافلہ چل پڑا جو خوش آئند ہے ۔انہوں نے کہا یہودی ایجنٹ مودی کا غرور پاکستان نے خاک میں ملا دیا، ہمیں ملکر قائد اعظمؒ کے نظریہ کو عملی جامہ پہنانا ہو گا ،دفاع پاکستان کا قافلہ رواں دواں ہے ۔اس موقع پر کانفرنس کے شرکا نے ہلال احمر تھیلی سیمیا اینڈ ہیمو فیلیا کے بچوں کیلئے خون کا عطیہ بھی دیا۔