صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب :عالمی ماحولیاتی تبدیلی ادارہ جاتی ناکامی:شیری رحمن

  • پاکستان
سیلاب :عالمی ماحولیاتی تبدیلی ادارہ جاتی ناکامی:شیری رحمن

اسلام آباد (آن لائن) نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمن نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب کا سبب عالمی ماحولیاتی تبدیلی اور مقامی ادارہ جاتی ناکامی ہے۔۔۔

  پاکستان میں غیر قانونی کٹائی، آگ اور زمین کی تبدیلی نے جنگلات تباہ کر دئیے ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اہم پیغام میں ان کا کہناتھا کہ 2025 کے میگا مون سون نے خیبرپختونخوا میں سب سے زیادہ جانیں لیں، ریسکیو ہیلی کاپٹرز کے حادثات سے امدادی کارروائیاں متاثر ہوئیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی جاری ، پاکستان کا جنگلا ت رقبہ صرف پانچ فیصد ہے جو جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے ،33 برسوں میں پاکستان کے جنگلات میں 18 فیصد کمی ہوئی اس لئے پاکستان کو فوری طور پر ماحولیاتی فنڈنگ کے لیے ساکھ بہتر بنا نا ہو گی،شجرکاری، مضبوط انفراسٹرکچر اور عملی منصوبہ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے ،ندی نالوں کی صفائی، مؤثر ماحولیاتی ایجنسیاں اور قابل تجدید توانائی لازمی ہیں،ماحولیاتی پالیسی کو عملی شکل دینا پاکستان کی بقا کے لئے ضروری ہو چکا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

جوہانسبرگ :پاک،افریقہ ٹریڈ سمٹ کانفرنس کا شاندار انعقاد

نان پٹرولیم کیمیکلز کو ڈی پی ایل سے مستثنیٰ قرار دینے کا مطالبہ

50فیصد کپاس فیکٹریاں تاریخ میں پہلی بارغیر فعال

فیس لیس کلیئرنس سے گاڑیوں کی درآمد 41فیصد بڑھ گئی

تیل و گیس کی مقامی پیداوار 22برس کی کم ترین سطح پر

وژن2030:ایکسپورٹرز سعودی فنڈنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ،ٹیکس محتسب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak