سیلاب :عالمی ماحولیاتی تبدیلی ادارہ جاتی ناکامی:شیری رحمن
اسلام آباد (آن لائن) نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمن نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب کا سبب عالمی ماحولیاتی تبدیلی اور مقامی ادارہ جاتی ناکامی ہے۔۔۔
پاکستان میں غیر قانونی کٹائی، آگ اور زمین کی تبدیلی نے جنگلات تباہ کر دئیے ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اہم پیغام میں ان کا کہناتھا کہ 2025 کے میگا مون سون نے خیبرپختونخوا میں سب سے زیادہ جانیں لیں، ریسکیو ہیلی کاپٹرز کے حادثات سے امدادی کارروائیاں متاثر ہوئیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی جاری ، پاکستان کا جنگلا ت رقبہ صرف پانچ فیصد ہے جو جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے ،33 برسوں میں پاکستان کے جنگلات میں 18 فیصد کمی ہوئی اس لئے پاکستان کو فوری طور پر ماحولیاتی فنڈنگ کے لیے ساکھ بہتر بنا نا ہو گی،شجرکاری، مضبوط انفراسٹرکچر اور عملی منصوبہ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے ،ندی نالوں کی صفائی، مؤثر ماحولیاتی ایجنسیاں اور قابل تجدید توانائی لازمی ہیں،ماحولیاتی پالیسی کو عملی شکل دینا پاکستان کی بقا کے لئے ضروری ہو چکا ہے۔