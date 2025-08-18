سیاسی جماعتیں مفاہمت کیلئے منڈیلا ماڈل کی تقلید کریں:مشاہد
اسلام آباد (این این آئی) مسلم لیگ (ن) کے رہنما مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ ایشیائی سیاسی جماعتیں مفاہمت کیلئے منڈیلا ماڈل کی تقلید کریں۔
گھانامیں افریقی سیاسی جماعتوں کے پہلے اجلاس سے خطاب کے دوران انہوں نے جنوبی افریقہ کے عظیم رہنما نیلسن منڈیلا کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نیلسن منڈیلا کا ماڈل استحکام کی چابی ہے کیونکہ اس کے 3 اہم نکات ہیں، سب سے پہلے کشادہ دلی یعنی معاف کرو اور بھول جاؤ، تاکہ ریاستیں آگے بڑھیں ،منڈیلا ماڈل کا دوسرانکتہ انتقام، کینہ اور سیاسی انتقام کی کارروائی کی سیاست کو مسترد کرنا بھی بہت اہم ہے ،انہوں نے تیسرے اہم نکتے کے بارے میں بتایا کہ وہ ادارہ جاتی جمہوریت پر مشتمل ہے ، عوامی عہدے کو عوام کی امانت سمجھنا چاہیے۔