سیاسی قیادت مذاکرات سے اختلافات ختم کرے :یوسف رضا
لاہور(سپیشل رپورٹر)چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ملکی خودمختاری اورسلامتی کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، ملکی ترقی اور استحکام کیلئے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا۔۔۔
سیاسی جماعتوں کے درمیان گفت وشنید ہونی چاہئے ،سیاسی قیادت مذاکرات کے ذریعے اپنے اختلافات ختم کرے ، اختلافات کے خاتمے کیلئے ڈائیلاگ بہت ضروری ہے ،مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑجواب دیا،خطے میں امن اوراستحکام چاہتے ہیں،بھارت انتہا پسند ریاست خطے کا امن اوراستحکام خراب کرنا چاہتی ہے ،بھارتی جارحیت کے دوران ہمارے میڈیا نے ذمہ دارانہ کردارادا کیا۔ایوان اقبال میں سیمینار کی صدارت اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ سیاسی اور عسکری قیادت ملکی سلامتی کیلئے کندھے سے کندھا ملائے کھڑی ہے ۔ بھارت کیخلاف پاکستان کی فتح میں تمام اداروں کا کلیدی کردار ہے ،پہلگام واقعہ پر بھارت کا جھوٹا بیانیہ عالمی برادری نے مسترد کر دیا،پاکستان نے ہمیشہ امن کیلئے مذاکرات اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ جمہوریت، انصاف اور قانون کی حکمرانی ہی پائیدار امن کی ضمانت ہیں اور پاکستان اس راستے پر ثابت قدمی سے گامزن ہے۔ سیمینار میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی مہمانِ اورسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان مہمانِ خصوصی تھے۔