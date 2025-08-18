صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوازشریف کہیں تو وزیراعظم 1منٹ میں اسمبلی توڑ دینگے ،عرفان صدیقی

اسلام آباد(آئی این پی)مسلم لیگ ن کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہاہے کہ نوازشریف اس لیے کوئی بیان نہیں دیتے تاکہ شہبازشریف اپنی سوچ سے کام کریں۔

ایک  انٹرویومیں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ن کے صدر نواز شریف اگر آج شہباز شریف کو کہیں کہ حکومت توڑ دو تو وزیر اعظم ایک منٹ میں اسمبلی توڑ دیں گے تاہم جس دن نواز شریف نے کوئی فیصلہ کرلیا تو وہی ہوگا جو نواز شریف کہیں گے ۔سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ ورکنگ ریلیشن اور روز مرہ کے حکومتی معاملات میں وزیراعظم اور وزیراعلی ٰنے ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو وہ آزادی سے کرتے ہیں، اسی لیے میڈیا کو شکایت ہوتی ہے کہ نواز شریف بولتے کیوں نہیں ، بیان کیوں نہیں دیتے ، وہ میڈیا میں کیوں نہیں آتے۔

