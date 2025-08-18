صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
قوم کی بھلائی، ترقی جنگلات اور قدرتی ماحول کے تحفظ پر منحصر ، زرداری

اسلام آباد (این این آئی) صدر مملکت آصف علی زر داری نے کہا کہ کسی بھی قوم کی بھلائی اور ترقی اس کے جنگلات اور قدرتی ماحول کے تحفظ پر منحصر ہے۔۔۔

درخت ہمارے ماحول کی زندگی کی علامت اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف سب سے مضبوط دفاع ہیں، رواں سال اگست سے اکتوبر کے دوران پاکستان بھر میں 4 کروڑ 10 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے، مون سون شجر کاری مہم کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر نے کہاکہ ملک گیر شجر کاری مہم کا آغاز 18 اگست کو ایک ایسے وقت میں کیا جارہا ہے جب پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے شدید خطرات کا سامنا ہے ۔انہوں نے کہاکہ درخت ہوا کو صاف اور مٹی کو زرخیز بنانے میں معاون ہیں۔

