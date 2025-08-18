اپوزیشن جماعتوں کو میز پر لانے کیلئے کوشش کر رہے :عطاتارڑ
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیرِ اطلاعات عطا تارڑ نے کہاہے کہ 27ویں ترمیم پر تاحال کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ صرف میڈیا کے ذریعے 27 ویں ترمیم کے حوالے سے قیاس آرائیاں سننے کو مل رہی ہیں۔
کوئی پیشرفت سامنے آئی تو قوم کے سامنے رکھیں گے ۔ وزیر اعظم کا مو قف ہے ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے ، اپوزیشن جماعتوں کو بھی میز پر لانے کیلئے کوششیں کر رہے ہیں ۔ سیاست میں بات چیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے ۔ نجی ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ وزیراعظم شہباز شریف لمحہ بہ لمحہ صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اورانکی ہدایت پر ہم مکمل طور پر خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ، وزیراعظم نے وفاقی وزرا کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمام متاثرہ اضلاع میں موجود رہیں۔ وفاقی وزیر اویس لغاری اور امیر مقام اور دیگر افراد ریسکیو و ریلیف کی نگرانی کرینگے۔ وفاقی حکومت اور فوج خیبر پختونخوا حکومت کی تمام ضروریات پوری کرینگے ۔نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ اضلاع کیلئے امدادی ٹرک روانہ کر د یئے ہیں ۔