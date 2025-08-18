صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب:ڈار سے برطانیہ صومالیہ اورازبکستان کے ہم منصبوں کا رابطہ، اظہار افسوس

  • پاکستان
اسلام آباد،موغادیشو (وقائع نگار،این این آئی)نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانیہ ،صومالیہ اور ازبکستان کے ہم منصبوں نے رابطہ کیااورسیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔

تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی نے گزشتہ روز رابطہ کیا اور پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور مشکل گھڑی میں پاکستان سے اظہارِ یکجہتی کیا ۔نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے برطانیہ سے یکجہتی اور امدادی پیشکش پر اظہارِ تشکر کیا۔علاوہ ازیں صومالیہ کے وزیرِ خارجہ عبدالسلام عابد علی نے بھی اسحاق ڈار سے رابطہ کر کے اظہارِ یکجہتی کیا ہے ، صومالی وزیرِ خارجہ نے سیلاب متاثرین کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ۔ادھر ازبکستان کے وزیر خارجہ سیدوف بختیور اودیلووچ نے بھی اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی اور دعا کی۔وزیر خارجہ نے ازبکستان کی یکجہتی اور برادرانہ حمایت پر اظہار تشکر کیا،ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے مشکل گھڑی میں صومالیہ اورازبکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ 

