ابھی 26 ویں ترمیم ہضم کررہے، 27 ویں کی ضرورت نہیں : اسحاق ڈار
لندن اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک، وقائع نگار، نیوزایجنسیاں)نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے کہاہے کہ ملک بہت اچھا چل رہاہے ،ابھی 26ویں ترمیم ہضم کررہے ہیں، 27 ویں ترمیم کی ضرورت نہیں۔
افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ملک بہت اچھا چل رہاہے ،شہبا زشریف کی قیادت میں بہترین کام ہورہاہے ،معیشت میں بہتری اور استحکام آچکاہے ، شہباز شریف کی قیادت میں جی 20 ممالک میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں،کسی 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ،ابھی تو ہم 26ویں ترمیم کو ہی ہضم کررہے ہیں ۔ان کاکہناتھاکہ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو دنیا کی 24 ویں بڑی معیشت بنایا اور اب وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں نہ صرف اس مقام کو حاصل کریں گے بلکہ جی 20 ممالک میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کیلئے اقدامات کر رہی ہے ۔ نائب وزیراعظم نے کہاکہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات پر یقین رکھتا ہے ، بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی زبانی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہم الرٹ ہیں، بھارت کے بعض سیاسی حلقوں کے بیانات پر ہم یقین نہیں رکھتے اور کوئی بھی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بعدازاں ہمیش فالکنر سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاک برطانیہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور سیاسی، معاشی، ماحولیاتی اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ۔
