بیرونی مداخلت پر جج کو 24 گھنٹے میں شکایت درج کرانا ہوگی، 14 روز میں فیصلہ ہوگا : قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے واضح کیا کہ بیرونی مداخلت پر جج کو 24 گھنٹے میں شکایت درج کرانا ہوگی، 14 روز میں فیصلہ ہو گا ،کمیٹی نے قتل اور جائیداد کے تنازعات 24ماہ، وراثت، پبلک ریونیو اور رقوم کے تنازعات 12 ماہ ،کم عمر افراد کے فوجداری کیسز 6 ماہ میں نمٹانے کی ٹائم لائن مقرر کرنے کی بھی منظوری د ے دی۔چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس ہوا۔
اجلاس میں تمام ہائیکورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے شرکت کی۔اعلامیے کے مطابق اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ ہوا ایک جامع میکانزم کی ضرورت ہے تاکہ زیر حراست شخص کو 24 گھنٹوں میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاسکے ، اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ ایسا جامع میکانزم بنا کر اگلے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔اجلاس میں اٹارنی جنرل کی اس کاوش کو سراہا گیا، کمیٹی میں عدالتی امور میں خارجی مداخلت بارے ایس او پیز کا جائزہ لیا گیا۔اعلامیے میں کہا گیا کہ عدلیہ میں بیرونی مداخلت 24 گھنٹوں میں رپورٹ اور اُس پر ایکشن 14روز میں ہونا چاہیے ، ایس او پیز میں شکایت کنندہ جج کے وقار کو محفوظ رکھا جائے ، ہائیکورٹس ایس او پیز نوٹیفائی کرکے شیئر کریں۔ کمرشل مقدمہ بازی فریم ورک کیلئے جسٹس محمد شفیع صدیقی کی زیر صدارت جسٹس عابد عزیز شیخ جج لاہور ہائیکورٹ، جسٹس آغا فیصل جج سندھ ہائیکورٹ، جسٹس ارشد علی جج پشاور ہائیکورٹ ، اٹارنی جنرل اور چیئرمین ایف بی آر پرمشتمل کمیٹی کی طرف سے مختلف نوعیت کے مقدمات کے فیصلوں کیلئے مقرر کی گئی ٹائم لائن کی منظوری دی گئی، اعلامیے کے مطابق جائیداد کے تنازعات کے دعویٰ 24ماہ ، وراثتی جائیداد کے تنازعات 12ماہ، پبلک ریونیو اور رقوم سے متعلق تنازعات 12 ماہ ،کرایہ داری مقدمات، فیملی دعوے کے مقدمات 6ماہ ، بینکنگ کورٹ ڈگری کے مقدمات 12ماہ ، کم عمر افراد کے فوجداری کیسز 6 ماہ میں نمٹانے کی مدت طے کی گئی، 7 سال تک سزایافتہ فوجداری ٹرائل کو مکمل کر کے کیس کو نمٹانے کی ٹائم لائن 12ماہ جبکہ 7 سال سے زائد عمر کی سزا پر 18ماہ کی ٹائم لائن طے کی گئی، قتل کے کیس نمٹانے کی فوجداری ٹرائل کی مدت 24 ماہ طے کی گئی، لیبر کیسز نمٹانے کی مدت 6 ماہ طے کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹائم لائن کے ذریعے ججز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاسکے گا۔
اجلاس میں ہائیکورٹس اور ضلعی عدالتوں میں عوام دوست شکایات کے ازالے کیلئے فورم قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹس چاہیں تو وہ ماڈل کورٹس ہر ضلع کیلئے طے کرکے سماعت کیلئے مقدمات کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو ماڈل سول کورٹس میں ٹائم باؤنڈ ٹرائل رجیم کے تحت کیس دیا جاسکتاہے ،صوبائی جیل اصلاحات کی ذیلی کمیٹیاں ہائیکورٹس میں اپنی رپورٹس شیئر کریں، اگلے اجلاس میں قومی جیل پالیسی مرتب کی جائے گی۔اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ خصوصی عدالتوں، ٹربیونلز میں تعینات عدالتی افسروں کی واپسی میں تاخیر کے معاملے کو حقیقت پسندی کیساتھ دیکھا جائے گا۔اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ ہائیکورٹس کو صوبوں کے اکاؤنٹنٹ جنرلز کیساتھ ہم آہنگی کے ذریعے آڈٹ افسروں کی تعیناتی میں سہولت دی جائے گی تاکہ انٹرنل آڈٹ ہوسکے ۔اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ انسداد منشیات ایکٹ 1997ء اور متعلقہ صوبائی قوانین کے تحت ایسے مقدمات جن کی اپیلیں دو رکنی بینچ کے سامنے سنی جانی ہیں، ایسے تمام مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں بھی سنی جائیں گی۔چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ نے یقین دہانی کرائی کہ مقدمات کے اندراج کے وقت بائیو میٹرک تصدیق کی شرط پر عمل درآمد کیا جائے گا اور اس کی پیش رفت کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جائے گی، قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا آئندہ اجلاس 16اکتوبر 2025ء کو ہوگا۔
دریں اثنا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیرِ صدارت المیزان فاؤنڈیشن ایڈوائزری بورڈ کے اجلاس میں کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن کی ازسرِ نو تشکیل کی منظوری دے دی گئی۔اجلاس میں ملک کی تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز نے شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن کی ازسرِ نو تشکیل کی منظوری دیتے ہوئے اس میں سات ریٹائرڈ ججز کو شامل کیا گیا،جبکہ جسٹس (ر)مشیر عالم کو کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن کا چیئرمین مقرر کردیا گیا، چیئرمین اور اراکین اعزازی بنیادوں پر خدمات انجام دیں گے ،اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ فاؤنڈیشن کے سیکرٹری کی ملازمت کی شرائط وفاقی افسروں کے مساوی ہوں گی جبکہ ماہر عملے کی عارضی بھرتی کی منظوری بھی دی گئی، بورڈ کے سامنے فاؤنڈیشن کا پانچ سالہ سٹریٹجک پلان پیش کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق المیزان فاؤنڈیشن 1995 سے عدالتی عملے اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہے اور اب تک 30کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد کی مالی امداد تقسیم کر چکی ہے ۔ فاؤنڈیشن نے 27 طلبہ کی انجینئرنگ اور میڈیکل تعلیم کے اخراجات بھی اٹھائے ہیں، فاؤنڈیشن آئندہ صحت، تعلیم اور ہنگامی امداد کے شعبوں کو مزید وسعت دے گی۔