پنجاب میں اب جاپان جیسی ترقی دکھائی دیگی، یہ سفر چلتا رہے گا : مریم نواز
لاہور(نیوزایجنسیاں ،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف نے کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ جیتنے پر سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔پنجاب میں اب جاپان جیسی ترقی دکھائی دے گی۔ترقی کا یہ سفر اب انشاء اللہ چلتا رہے گا۔اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کریں گے ،انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔بہت عرصے بعد وطن سے دور رہنے والوں کو اچھی خبر ملی۔
اوورسیز کا جلسہ دیکھ کرایسا لگ رہا ہے جیسے لاہورمیں جلسہ کررہی ہوں۔لاہور کو یوکوہاما کی طرح ترقی دینگے اور یہاں کے صفائی کے نظام کو ستھرا پنجاب میں شامل کر ینگے ،اوور سیز پاکستانی جھانسے میں آجاتے ہیں، سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی ، کہنے والوں سے سوال کریں ، ہسپتال، یونیورسٹی اور سڑکیں کہاں بنیں؟ انہوں نے مہنگائی کر کے غریب سے نوالہ چھینا۔ اگر سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی تو کیا گالیاں دینے سے بنتی ہے ؟جاپان کے شہر یوکو ہاما میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ ماضی میں دوست ممالک پاکستان سے ناراض ہورہے تھے ۔اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معیشت درس سمت میں گامزن ہوچکی ہے ۔معیشت کی بہتری میں اووسیز پاکستانیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے ۔ مہنگائی کی شرح چند ماہ میں 38سے 3/4 فیصد پر آگئی۔ پنجاب کو جاپان کے انفراسٹرکچر کے لیول پر لانا چاہتے ہیں، ستھرا پنجاب کے بعد سدھرا پنجاب بن رہا ہے ۔ پنجاب میں سی سی ڈی کی وجہ سے 70فیصد جرائم نیچے آرہے ہیں ،دسمبر تک ایک لاکھ گھر اورپانچ سال میں 5لاکھ گھر بنائیں گے ۔اپنی چھت اپنا گھر نوازشریف کے دل کے قریب ہے ۔
گوجرانوالہ اورفیصل آباد میں نئی میٹروبس کا پراجیکٹ جلد مکمل ہوجائے گا،لوگ اب آکر کہتے ہیں اتنا صاف پنجاب پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو روزگار ملا ۔ پنجاب میں چاروں صوبوں سے لوگ علاج کیلئے آتے ہیں۔ لاہور میں ساؤتھ ایشیا کاسب سے بڑا کینسرہسپتال بنا رہے ہیں۔ ایک سال میں پنجاب کی 20ہزار کلو میٹر سڑکیں مکمل کردی گئی ہیں،اب پنجاب میں کوئی سڑک ٹوٹی نہیں ملے گی ۔ دسمبر تک پنجاب میں 1100الیکٹرک بسیں سڑکوں پر آجائیں گی جس کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا، پچاس ہزار تعلیمی سکالر شپس اور ایک لاکھ لیپ ٹاپ مستحق بچوں کو دینگے ،روٹی اور آٹے کی قیمتیں برقرار رکھنے کیلئے اقدامات کررہے ہیں، جب سے میں آئی ہوں ، روٹی 12 اور 13 روپے کی ہے ، پرتپاک استقبال پر اوورسیز پاکستانیوں کی کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ نوازشریف نے جاپان میں مقیم بھائیوں کو سلام بھیجا ہے ۔ اس موقع پر اوور سیز پاکستانیوں نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ قبل ازیں وزیراعلیٰ نے جاپان کے تجارتی، معاشی اور ثقافتی مرکز یوکوہاما شہر کا دورہ کیا ، تاریخی سرخ پتھروں کی عمارت میں گئیں اور یوکو ہاما ریڈ برِک وئیر ہاؤس’ کے مختلف حصے دیکھے جبکہ یوکوہاما اور پنجاب میں ماحولیات اور شہروں کو جدید ترقیاتی نظام فراہم کرنے سمیت مختلف شعبوں میں ‘سٹی ٹو سٹی’ تعاون پر اتفاق کیاگیا۔
وزیراعلیٰ نے اساہی کو، یوکوہاماسٹی، کانا گاوا، وا شیماکو، ہوڈوگاوا کو کے ویسٹ ٹریٹمنٹ سسٹمز کا معا ئنہ کیا اورپنجاب میں ویسٹ ٹریٹمنٹ کیلئے جدید جاپانی ٹیکنالوجی استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا،انہوں نے بندرگاہ کا بھی دورہ کیا، یوکوہاما کی ڈویلپمنٹ کو سراہا اور پورٹ آپریشنز کا مشاہدہ کیا۔وزیراعلیٰ نے راوی اربن ڈویلپمنٹ اتھارٹی (روڈا) کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ دریائے راوی کے کنارے آباد لاہور کو بھی یوکو ہاما کی طرز پر ترقی دینا چاہتے ہیں۔یوکوہاما کے شہری ترقی کے ادارے کو لاہور کے دورے اور روڈا کے کام کو دیکھنے کی دعوت دی گئی جسے یوکو ہاما کی ٹیم نے قبول کرلیا، دریں اثنا وزیراعلیٰ نے پنجاب میں ممکنہ کلاؤڈ برسٹ اورطوفانی بارشوں کے پیش نظر ہنگامی اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے پی ڈی ایم اے ،انتظامیہ،ریسکیو،پولیس اورمتعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا اور ہسپتالوں اور مراکز صحت میں ڈاکٹرز اور عملے کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہاکہ کوتاہی قطعا برداشت نہیں کی جائے گی۔