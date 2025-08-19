صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کرینگے :وزیر خزانہ

  • پاکستان
تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کرینگے :وزیر خزانہ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب نے کہا موسمیاتی تبدیلی بقا کی جنگ ہے ، نجی شعبے کو ساتھ دینا ہوگا، حکومت تنہا کچھ نہیں کر سکتی، کوشش ہے کارپوریٹ سیکٹر اور سیلری کلاس پر ٹیکس کا بوجھ کم کریں گے۔

 پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا اجارہ سکوک کا آغاز سست ہے ، تاہم ہماری سمت درست ہے ، ٹیرف ریفارمز، کسٹمز ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹیز میں آئندہ 4 سے 5سال میں اصلاحات ہوں گی، جس سے پاکستان کی برآمداتی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، کیش لیس اکانومی پر کام کر رہے ہیں، کیپٹل مارکیٹس ڈویلپمنٹ کونسل بنانے جا رہے ہیں،سٹیٹ بینک و دیگر ادارے کونسل کے شراکت دار ہوں گے ۔آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اکانومک ویلیو سے ٹیکس پالیسی بنے گی، ایف بی آر کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ٹیکس پالیسی آفس کی جانب سے مرتب ہوگا۔ ایف بی آر کا آئندہ مالی سال کے بجٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ نیچے جا رہا ہے ، 3 ڈسکوز کی نجکاری ہونے جا رہی ہے ، گیس کے گردشی قرضے کو بھی حل کرنے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ایل ڈی اے کا افسر بن کر لوگوں کو لوٹنے والا نوسر باز گرفتار

8منشیات فروش ودیگرجرائم پیشہ گرفتار

سابقہ رنجش ،شہری پر مبینہ طور پر فائرنگ کر دی

غیر رجسٹرڈ اسلحہ برآمد ہونے پر شہری کو گرفتار کر لیا

سیل کی گئی فیکٹری کے تالے توڑ کر آ لو دگی پھیلانے پر مقدمہ

گھر سے زیورات، واشنگ مشین نقدی، گندم اور دیگر سامان چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak