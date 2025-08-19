تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کرینگے :وزیر خزانہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب نے کہا موسمیاتی تبدیلی بقا کی جنگ ہے ، نجی شعبے کو ساتھ دینا ہوگا، حکومت تنہا کچھ نہیں کر سکتی، کوشش ہے کارپوریٹ سیکٹر اور سیلری کلاس پر ٹیکس کا بوجھ کم کریں گے۔
پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا اجارہ سکوک کا آغاز سست ہے ، تاہم ہماری سمت درست ہے ، ٹیرف ریفارمز، کسٹمز ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹیز میں آئندہ 4 سے 5سال میں اصلاحات ہوں گی، جس سے پاکستان کی برآمداتی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، کیش لیس اکانومی پر کام کر رہے ہیں، کیپٹل مارکیٹس ڈویلپمنٹ کونسل بنانے جا رہے ہیں،سٹیٹ بینک و دیگر ادارے کونسل کے شراکت دار ہوں گے ۔آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اکانومک ویلیو سے ٹیکس پالیسی بنے گی، ایف بی آر کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ٹیکس پالیسی آفس کی جانب سے مرتب ہوگا۔ ایف بی آر کا آئندہ مالی سال کے بجٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ نیچے جا رہا ہے ، 3 ڈسکوز کی نجکاری ہونے جا رہی ہے ، گیس کے گردشی قرضے کو بھی حل کرنے جا رہے ہیں۔