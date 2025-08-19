صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قدرت کے انتقام کو دعوت دو تو پھر آسمان پھٹ پڑتا ہے : خواجہ آصف

  • پاکستان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پہاڑ کاٹو، درخت کاٹ ڈالو، ندی نالوں اور دریاؤں کے کناروں کے اندر ہوٹل اور مارکیٹیں بنا لو۔

دولت کی لالچ میں قدرت کے انتقام کو دعوت دو تو پھر آسمان پھٹ پڑتا ہے، زمین پر پانی بپھر جاتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھاکہ چور ٹھیکیداروں، حکومتی اہلکاروں اور سیاسی نمائندوں کی ملی بھگت سے اربوں روپوں کے کاغذی پل اور سڑکیں لمحوں میں پانی کے ریلے میں بہہ گئے ۔ نا جائز دولت کی ہوس کا سیلاب معاشرے کی تمام اخلاقی قدریں برباد کر گیا ۔ قیمت بے گناہ غریب ادا کررہا ہے۔

