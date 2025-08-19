صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس میں سکیورٹی فورسز کی جانب سے گرفتار کئے گئے کوئٹہ کی سرکاری یونیورسٹی کے گریڈ 18 کے لیکچرار پروفیسر ڈاکٹر عثمان قاضی کے اعترافی بیان کی ویڈیو چلادی اور کہا کہ 14 اگست کو بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا، خودکش حملہ آور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے تھے۔

دوسری جانب گرفتار لیکچرار عثمان قاضی کو سخت سکیورٹی میں کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج محمد علی کاکڑ نے مزید تفتیش کیلئے لیکچرار عثمان قاضی کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر محکمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی)کے حوالے کردیا۔اعلی ٰ حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس میں سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ مجید بریگیڈ کے کسی عہدیدار کو گرفتار کیا گیا، ملزم لیکچرار جیسے لوگوں کے اہل خانہ کو حکومت کا اطلاع دینا ہوگی، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ پورا خاندان ملا ہوا ہے ، والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں ۔سرفراز بگٹی نے کہا کہ گرفتار لیکچرار کا محدود اعترافی بیان اس لئے جاری کیا تاکہ جاری تحقیقات متاثر نہ ہوں۔ ملزم کی ماں اب بھی پنشن لے رہی ہے جس کا مطلب ہے وہ بھی سرکاری ملازم تھی۔بیوی بھی سرکاری ملازم ہے ، خود گریڈ 18 کا افسر ہے ، پاکستانی سکالرشپ پر تعلیم حاصل کر کے پی ایچ ڈی کی، بھائی ریکوڈک منصوبے میں ملازم ہے ، اس کا مطلب ہے وہ کسی طرح محروم نہیں تھا۔

