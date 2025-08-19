صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
چینی بحران جاری، 200 روپے کلو فروخت ہونے لگی

لاہور(آئی این پی)چینی کی سرکاری قیمت 2 روپے اضافے کے ساتھ 175 روپے مقرر کردی گئی جبکہ گلی محلوں کی پرچون دکانوں پرچینی 200 روپے فی کلو تک فروخت ہورہی ہے۔

شوگر ملز ایسوسی ایشن اورکین کمشنر کے مابین رابطہ کمیٹی کا اجلاس تاحال نہ ہوا،چینی کی سپلائی میں بہتری اور سرکاری ریٹس پرعملدر آمد کے لئے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا،مانیٹرنگ اورسپلائی میں بہتری کیلئے انتظامیہ کا رجسٹرڈ ڈیلرز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔انتظامیہ کا کہناہے کہ چینی ڈیلرز کو لائسنس کے حصول کیلئے ڈی سی کو درخواست دینا ہوگی،لائسنس یافتہ ڈیلرز کی تعداد میں اضافے سے سرکاری قیمت پرفروخت میں بہتری آئے گی۔

