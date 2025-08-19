پنجاب بار کی کال پر ماتحت عدالتوں میں جزوی ہڑتال
لاہور(کورٹ رپورٹر)وکلا کیخلاف مقدمات کے اندراج کیخلاف پنجاب بار کونسل کی ہڑتال کی کال پر ماتحت عدالتوں میں جزوی ہڑتال رہی جبکہ لاہور ہائیکورٹ میں سماعت معمول کے مطابق جاری رہی۔
پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اور دیگر ممبران نے وکلا کیخلاف مقدمات واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہڑتال کی کال دی، اس موقع پر صوبے کی ضلعی اور تحصیل بار ایسوسی ایشنز میں جزوی ہڑتال دیکھنے میں آئی، وکلا کی ہڑتال کے باعث کئی کیسز کو بغیر کارروائی ملتوی کردیا گیا ،ہڑتال کی کال کے باوجود لاہور ہائیکورٹ میں معمول کے مطابق مقدمات کی سماعت ہوتی رہی، تاہم کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کیلئے عدالت عالیہ میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، سکیورٹی کے انتظامات میں 6ریزرو پولیس دستے شامل تھے۔