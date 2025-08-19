صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بار کی کال پر ماتحت عدالتوں میں جزوی ہڑتال

  • پاکستان
پنجاب بار کی کال پر ماتحت عدالتوں میں جزوی ہڑتال

لاہور(کورٹ رپورٹر)وکلا کیخلاف مقدمات کے اندراج کیخلاف پنجاب بار کونسل کی ہڑتال کی کال پر ماتحت عدالتوں میں جزوی ہڑتال رہی جبکہ لاہور ہائیکورٹ میں سماعت معمول کے مطابق جاری رہی۔

پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اور دیگر ممبران نے وکلا کیخلاف مقدمات واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہڑتال کی کال دی، اس موقع پر صوبے کی ضلعی اور تحصیل بار ایسوسی ایشنز میں جزوی ہڑتال دیکھنے میں آئی، وکلا کی ہڑتال کے باعث کئی کیسز کو بغیر کارروائی ملتوی کردیا گیا ،ہڑتال کی کال کے باوجود لاہور ہائیکورٹ میں معمول کے مطابق مقدمات کی سماعت ہوتی رہی، تاہم کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کیلئے عدالت عالیہ میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، سکیورٹی کے انتظامات میں 6ریزرو پولیس دستے شامل تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :زبردست تیزی، انڈیکس نئی بلند سطح پر پہنچ گیا

ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا ،تولہ سونا 1500روپے مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 27ارب کے 26115سودے

اسٹیٹ بینک پرزم پلس نظام ادائیگی کا افتتاح آج کریگا

سی ڈی سی اور پی آئی سی جی نے شیئر ہولڈر آگاہی پورٹل متعارف کرادیا

پاک،امریکا دوطرفہ تجارت میں 16فیصداضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak