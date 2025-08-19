صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ڈی سی آر سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا سے تفتیش مکمل ، ریمانڈ پر جیل منتقل

  • پاکستان
اے ڈی سی آر سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا سے تفتیش مکمل ، ریمانڈ پر جیل منتقل

لاہور(کورٹ رپورٹر)اے ڈی سی آر اقبال سنگھیڑا سے اینٹی کرپشن نے تفتیش مکمل کرلی ،رپورٹ کی کاپی دنیا نیوز نے حاصل کرلی۔

اینٹی کرپشن نے اقبال سنگھیڑا سے تفتیش مکمل کرکے ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ کو رپورٹ جمع کروادی ۔رپورٹ میں کہا گیا کہ اے ڈی سی آر اقبال سنگھیڑا کو یکم اگست کو گرفتار کیا اور تین مرتبہ عدالت پیش کرکے 13روز کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا ، اس دوران ملزم اقبال سنگھیڑا کے قبضہ سے ایک لینڈ کروزر گاڑی ، مدعی مقدمہ سے رشوت کی مد میں لی ہوئی رولیکس گھڑی ،اخراجات کی مد میں لی گئی رقم 14 لاکھ 70 ہزار روپے اور 2 عدد 5 مرلہ کمرشل پلاٹس کی اصل او پن فائلز برآمد کیں،جبکہ رشوت 3لاکھ 40 ہزار بھی بر آمد کی ،ملزم انتہائی ہوشیار اور چالاک ہے اور لیت و لعل اور حیلے بہانوں سے کام لے رہا ہے ۔ ملزم سے مزید برآمدگی کی توقع نہ ہے ۔ ملزم کو 14 یوم کیلئے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دیا جائے ،جس پر عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوادیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

یوکرین جنگ بندی،ٹرمپ کی زیلنسکی ،یورپی رہنماؤں سے ملاقات

چینی وزیر خارجہ نئی دہلی پہنچ گئے ،بھارتی ہم منصب سے ملاقات

دبئی :ڈھائی کروڑ ڈالر کا ہیرا چوری ، چندگھنٹوں میں برآمد

چاڈ :شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے بانی کا18سالہ بیٹا گرفتار

برطانیہ نے ہانگ کانگ کے علیحدگی پسند کارکن ٹونی چُنگ کو سیاسی پناہ دیدی

بھارت کو عسکری ٹیکنالوجی کی منتقلی خطرناک ہو سکتی :مشیر وائٹ ہاؤس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak