اے ڈی سی آر سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا سے تفتیش مکمل ، ریمانڈ پر جیل منتقل
لاہور(کورٹ رپورٹر)اے ڈی سی آر اقبال سنگھیڑا سے اینٹی کرپشن نے تفتیش مکمل کرلی ،رپورٹ کی کاپی دنیا نیوز نے حاصل کرلی۔
اینٹی کرپشن نے اقبال سنگھیڑا سے تفتیش مکمل کرکے ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ کو رپورٹ جمع کروادی ۔رپورٹ میں کہا گیا کہ اے ڈی سی آر اقبال سنگھیڑا کو یکم اگست کو گرفتار کیا اور تین مرتبہ عدالت پیش کرکے 13روز کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا ، اس دوران ملزم اقبال سنگھیڑا کے قبضہ سے ایک لینڈ کروزر گاڑی ، مدعی مقدمہ سے رشوت کی مد میں لی ہوئی رولیکس گھڑی ،اخراجات کی مد میں لی گئی رقم 14 لاکھ 70 ہزار روپے اور 2 عدد 5 مرلہ کمرشل پلاٹس کی اصل او پن فائلز برآمد کیں،جبکہ رشوت 3لاکھ 40 ہزار بھی بر آمد کی ،ملزم انتہائی ہوشیار اور چالاک ہے اور لیت و لعل اور حیلے بہانوں سے کام لے رہا ہے ۔ ملزم سے مزید برآمدگی کی توقع نہ ہے ۔ ملزم کو 14 یوم کیلئے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دیا جائے ،جس پر عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوادیا۔