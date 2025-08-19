پاکستان میں پہلی بار چھاتی کے کینسر سے بچا ؤ کیلئے ویکسین تیار
لاہور (آئی این پی) پاکستان میں پہلی بار چھاتی کے کینسر سے بچا ؤکیلئے ویکسین تیار کرلی گئی۔
انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ نے ویکسین تیار کی جبکہ ہیومن پیپیلوما ویکسین کی تیاری کے بعد اس پر پالیسی ڈائیلاگ کا آغاز کردیا گیا ہے ۔اس موقع پر صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع نے کہا کہ پیپیلوما ویکسین کی تیاری انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کا ایک بڑا کارنامہ ہے ۔پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرام نے کہا کہ اس ویکسین کے ذریعے چھاتی کے کینسر کی روک تھام میں نمایاں مدد ملے گی۔ 12 سال کی بچیوں کو اس ویکسین کی تین ڈوز لگائی جائیں گی، جو انہیں زندگی بھر چھاتی کے کینسر سے محفوظ رکھ سکیں گی۔