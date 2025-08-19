صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں پہلی بار چھاتی کے کینسر سے بچا ؤ کیلئے ویکسین تیار

  • پاکستان
پاکستان میں پہلی بار چھاتی کے کینسر سے بچا ؤ کیلئے ویکسین تیار

لاہور (آئی این پی) پاکستان میں پہلی بار چھاتی کے کینسر سے بچا ؤکیلئے ویکسین تیار کرلی گئی۔

انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ نے ویکسین تیار کی جبکہ ہیومن پیپیلوما ویکسین کی  تیاری کے بعد اس پر پالیسی ڈائیلاگ کا آغاز کردیا گیا ہے ۔اس موقع پر صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع نے کہا کہ پیپیلوما ویکسین کی تیاری انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کا ایک بڑا کارنامہ ہے ۔پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرام نے کہا کہ اس ویکسین کے ذریعے چھاتی کے کینسر کی روک تھام میں نمایاں مدد ملے گی۔ 12 سال کی بچیوں کو اس ویکسین کی تین ڈوز لگائی جائیں گی، جو انہیں زندگی بھر چھاتی کے کینسر سے محفوظ رکھ سکیں گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

صائمہ نور کی بولڈ لباس میں ڈانس ویڈیو وائرل

پھانسی کا منظر شوٹ کراتے بال بال بچا:سید جبران

نادیہ خان کی بیٹی نے ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھ دیا

آرٹس کونسل کراچی میں فنکاروں ، کرکٹرز کا میلہ لگے گا

امریکی گلوکارہ کا میوزک پروڈیوسر پر جنسی استحصال کرنیکا الزام

روبی انعم کی بشری انصاری کی وی لاگنگ،میک اپ پر تنقید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak